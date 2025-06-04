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李在明工人翻身南韓總統　「謝謝中國」藏外交盤算

記者劉邠如／綜合報導

南韓總統大選落幕，由進步派候選人李在明勝出，引發台灣輿論高度關注。這位過去曾以一句「等外星人來再談台灣問題」的政治人物，究竟對兩岸局勢持何立場？他的「務實外交」是否意味著韓國將在中美之間採取更靈活的戰略，甚至調整與台灣的互動位置？ETtoday採訪專研朝鮮半島與韓國外交政策的學者、明志科技大學通識中心助理教授、國立中興大學日韓綜合研究中心執行長盧信吉，從李在明的政治出身、外交思維與對北韓關係等層面，解析這場政黨輪替對台灣的潛在影響。

工人出身自學成律師　李在明「奮鬥形象」打動人心

盧信吉教授指出，李在明出身貧苦，曾是工廠工人，靠自學考上律師資格，並以人權律師形象投入公共事務，展現「韓國人奮鬥精神的典範」。他從城南市長一路崛起，因強烈批判前總統朴槿惠閨密案聲勢大漲，獲得上次總統選舉提名，雖以些微票數敗北，但今年再戰成功，當選韓國總統。

不過，李在明過去涉及多起官司與爭議，仍能成功當選。對此，盧信吉認為：「在韓國，總統涉及司法案件已非罕見，所謂『青瓦台魔咒』幾乎是常態。這與韓國檢警體系調查權過大有關。」他指出，不少歷任總統的司法風暴，多與親信、家人有關。李在明當前仍有部分法律訴訟進行中，但這些案件預期不會影響他上任初期的威信。

務實外交優先韓國利益　李在明對中、對台定位清楚

不過李在明過去被認為，對兩岸問題態度模糊。對此，盧信吉強調：「其實不論韓國保守或進步派，外交重心始終是美韓同盟。只是進步派如李在明，更傾向將中國納入選項之一，並非親中，而是務實。」

而李在明過去談及兩岸問題，曾有驚人語句。因他被問到，如果台灣遭到中國攻擊，是否會向台灣提供援助，李在明回答說：「等外星人入侵地球的時候，我會思考這個問題。」盧信吉分析：「這句話其實反映他對兩岸議題的距離。他明確知道，介入兩岸衝突對韓國沒有直接利益。他的另一句話——『對中國說聲謝謝，對台灣也說聲謝謝』——更透露他視兩岸皆為韓國的潛在合作對象。」

他補充，李在明將以「最大化韓國利益」作為外交基準，「誰能帶給韓國更多安全保障與經濟利益，就會是他的合作首選。」因此，台灣與韓國關係將取決於能否提供李在明政府具體誘因與戰略合作價值。

親北政策回歸　對金正恩示好是否奏效仍待觀察

在對北政策上，李在明主張「務實處理北韓威脅」，盧信吉說，他傾向釋出善意、重啟談判，例如主張暫停擾北喊話、空飄氣球等挑釁行為，並不特別強調韓美聯合軍演對北嚇阻的功能。

「伸手不打笑臉人，進步派一向主張對北接觸，北韓表面樂意接受，但關鍵在於如何滿足北韓對『安全保障』的要求，這又牽涉到美國的東亞戰略底線。」他指出，文在寅政府曾嘗試修復韓朝關係，但最後多半卡在信任落差，「李在明能否突破，還要觀察他上任後的政策實際表現。」

台灣該如何因應？專家：務實定位、深化利益綁定

面對李在明務實、利益導向的外交風格，台灣應如何維繫與韓國的關係？盧信吉提醒：「當他把中國納入選項，台灣就要思考如何不被排擠。關鍵在於我們能提供什麼不可取代的價值。」

他指出，半導體產業、安全合作、民主價值等，仍是台灣與韓國連結的資產，「若台韓能透過共同與美國的連結，在印太戰略中強化合作，才有助於確保雙邊關係的穩定性與發展空間。」

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