漢堡王「3款恐龍堡」限時開賣　一次夾入雙重肉排

▲漢堡王限時限量推出恐龍堡。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

搶搭《侏羅紀世界：重生》電影上映熱潮，漢堡王全門市推出「3款恐龍堡」，主打多層次肉肉組合，每一款都能吃到2種肉排，有牛豬、魚雞等搭配組合，打造滿滿飽足感，即日起限時限量開賣。

▲▼3款恐龍堡皆吃得到2種肉。

漢堡王即日起至7月21日開賣「3款恐龍堡」，首推「大恐龍脆豬牛肉堡」，選用5吋大漢堡夾入大片火烤牛肉、酥脆豬排，搭配新鮮生菜，最後淋上獨門醬料，單點193元，套餐238元起。

還有脆雞+牛肉組合「小恐龍雞排牛肉堡」，單點113元，套餐158元起；鱈魚排搭配脆雞的「小恐龍雞排鱈魚堡」，單點113元，套餐158元起。

官網更獨賣「4款小恐龍雙人餐」，包括小恐龍雙人餐、大恐龍脆豬牛肉堡餐、小恐龍雞排牛肉堡餐、小恐龍雞排鱈魚堡餐，售價164元起。

▲肯德基聯名崔鉉碩推出韓式起司脆雞飯。（圖／記者蕭筠攝）

肯德基近日則跨海找來《黑白大廚》白湯匙主廚「崔鉉碩」合作推出全新「韓式起司脆雞飯」，以經典「雞汁風味飯」打底，嚴選台南11號優質白米拌入特製雞汁、香蔥油製成，再放上2塊原塊咔啦雞腿排，最後淋上主廚親自認證的特製韓式甜辣醬、濃郁切達起司醬雙重醬汁，每一口都能吃到正宗韓式風味。

肯德基聯名「韓式起司脆雞飯」於全台門市、外送平台、PK雙饗卡APP常態販售，僅提供搭配小杯無糖綠茶套餐組合特價129元，還可以45元加購雞汁風味飯。