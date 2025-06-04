快訊／陳歐珀收賄案擴大！妻徐慧諭移送北檢「80萬交保」

6/4 00:18更新：徐慧諭80萬交保

記者劉昌松、閔文昱／台北報導

前民進黨立委陳歐珀捲入收賄案，涉嫌在職期間收受廠商不正當利益，甚至藉此護航、推行法案。台北地檢署3日指揮廉政署兵分14路搜索陳歐珀住處等地，約談陳歐珀與聯興國際前董事長等10人，全案朝違背職務行收賄罪嫌方向偵辦。陳歐珀的妻子徐慧諭、聯興國際前董事長洪英正晚間均被移送北檢，其中徐慧諭4日凌晨80萬交保，陳歐珀則還在廉政署訊問中。

▲前民進黨立委陳歐珀。（圖／記者屠惠剛攝）

北檢調查指出，陳歐珀涉嫌自2016至2020年間擔任立委期間，收受聯興國際物流公司不正利益，並透過提案修法、發言質詢等方式，長期協助該公司爭取商業利益。台北地檢署3日大動作搜索其住處與相關地點，並約談陳歐珀、聯興國際前董事長等10人，偵辦方向為《貪污治罪條例》中的違背職務行收賄罪。

▲陳歐珀的妻子徐慧諭遭移送北檢。（圖／記者劉昌松攝，下同）

據悉，陳歐珀曾三度當選立委，政壇資歷豐富。然而他2023年因捲入im.B吸金案而退選，當時檢方已起訴吸金主嫌曾耀鋒等31人，陳本人仍列為他字案被調查對象。

檢方掌握情資指出，陳歐珀多次於立法院推動對聯興國際物流有利的法案或政策方向，相關金流與人際網絡正被深入追查。而此次行動中，包含其妻徐慧諭在內的相關人士亦被一併帶回訊問，檢方將進一步追查是否涉及洗錢或協助掩蓋金流。