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社會 社會焦點 保障人權

8台人遊泰整團被賣　人蛇集團首腦年僅25歲！被逮時阿公反應曝

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲人蛇集團首腦張姓嫌犯年僅25歲，卻已經有多項詐欺、洗錢前科。（圖／資料照片）

記者游瓊華／台中報導

國內傳出人蛇集團以到泰國開設銀行帳戶可獲得酬金5萬元，並免費爽玩泰國7天為由，利誘8名台人前往泰國，但一落地8人就被帶往緬甸，事後才知每人以60萬為代價賣給詐騙園區成豬仔。警方今年破獲該人蛇集團，逮捕團主張姓嫌犯等5人，令人訝異的是，張嫌年僅25歲，但已有多項詐欺、洗錢前科；更離譜的是，警方在其彰化老家抓人，當下張男阿公也在一旁，面對孫子被抓似乎習以為常，令警方搖頭。

刑事局中部打擊犯罪中心自113年12月間陸續接獲報案，有民眾遭誘騙前往東南亞工作後，行蹤不明，清查發現，有不法集團涉嫌人口販運及詐騙國人出國，遂與台南市警察局刑事警察大隊偵一隊、新營分局及台中市警察局第一分局、第二分局共組專案小組，並報請地檢署檢察官戴旻諺指揮偵辦。

▲婦人被騙到泰國。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲人蛇集團鎖定中年兼職婦女，利用話術將人騙到海外工作，實際上是將人賣到園區當豬仔。（圖／記者游瓊華翻攝）

警方偵查發現，人蛇集團主嫌張男先以Telegram招募朱姓女子等夥伴，涉嫌鎖定打工兼職的中年婦女，以到泰國賭場開分及申請帳戶等，還能獲得高額酬金，誆騙陳姓、胡姓、沈姓等3名婦女以及5名年輕人出境泰國，沒想到，8人抵泰後就被沒收護照，還被武裝分子拘禁於緬甸苗瓦迪地區，因3人無法從事詐騙工作，陳姓、胡姓2人遭當地詐騙集團勒贖新台幣40至65萬元，家屬交付後自行搭機返台；另沈姓被害人則透過刑事局國際刑警科協助救援，在今年3月14日搭機返台。

▲警方破獲人蛇集團，逮捕到年僅25歲的張姓主嫌等5人。（圖／記者游瓊華攝）

▲警方查扣到手機、健保卡、護照等多項證物。（圖／記者游瓊華翻攝）

專案小組在今年2月24日及3月27日前往台中市大里區、北屯區、西屯區及彰化縣員林市等地執行搜索，查獲張姓主嫌等5人到案，並查扣相關物。令人詫異的是，張姓主嫌年僅25歲就已經有多項詐欺、洗錢前科，警方前往其彰化老家逮人時，張男阿公也在一旁，面對大批員警到來帶走孫子，張男阿公似乎已經習以為常，沒有太大反應，也讓辦案人員搖頭。

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