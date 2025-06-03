傳WhatsApp正開發新功能　加好友不再需要電話號碼

▲WhatsApp強化隱私保護，將以名稱取代手機號碼。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者吳立言／綜合報導

即時通訊平台WhatsApp傳出正積極開發一項眾所期待的新功能「用戶名稱（Username）」。根據爆料網站WABetaInfo於最新TestFlight測試版本中發現的程式碼，該功能將允許使用者設定獨一無二的名稱，用來取代傳統的手機號碼交換方式。

此一變革將提升使用者隱私權，未來當陌生人主動聯繫時，對方預設只會看到你的用戶名稱，而非手機號碼。這也讓WhatsApp更接近Telegram、Signal等主流通訊平台的用戶體驗。根據目前WhatsApp測試版本的程式碼顯示，未來開放用戶名稱功能時，將設有一系列命名規範，以防誤用或濫用。初步確認的規則包括：

禁止以「www.」開頭：避免讓其他使用者誤以為是官方網站連結。

必須包含至少一個英文字母：不得僅以數字或符號構成，確保可辨識性。

限制使用特定字元：僅允許小寫英文字母（a–z）、數字（0–9）、句點（.）與底線（_）。

不得僅使用符號或數字：提升辨識度與整體一致性，防止產生混亂的ID。

這些規則有助於建立統一且安全的使用者名稱結構，後續若正式上線，將成為WhatsApp私密聯絡方式的全新里程碑。當使用者成功設置有效用戶名稱時，畫面還會跳出彩帶動畫以示慶賀。此名稱將於個人聊天與群組對話中顯示，取代過去僅顯示手機號碼的方式。

未來若用戶更換用戶名稱，WhatsApp系統也會像更換大頭貼或號碼時一樣，自動發送系統通知給相關聯絡人。此外，WhatsApp未來也將在網頁版加入用戶名稱查詢功能，用戶可預先確認特定名稱是否已被使用。這項功能目前尚未正式釋出給測試者，但根據版本更新內容顯示，已有多處明確跡象指出該功能接近完成階段。

這也延續了WhatsApp近來一連串的更新動作，包括剛上線的Windows原生應用程式，以及備受關注的iPad原生App，顯示WhatsApp團隊正全面升級其跨平台體驗。