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WhatsApp iPad版終於上線！支援雙欄視窗與分割畫面

▲▼WhatsApp。（圖／AppStore）

▲WhatsApp iPad版現已開放用戶於App Store下載。（圖／AppStore）

記者吳立言／綜合報導

Meta旗下即時通訊應用程式WhatsApp宣布正式推出iPad原生應用，現已開放用戶於App Store下載。這是WhatsApp首度登陸iPad，也象徵Meta開始重視蘋果平板使用者的需求。

長期以來，Meta對iPad原生應用的開發步調緩慢，包括Instagram至今仍無正式iPad版本。然而，這次WhatsApp推出iPad 版，打破了這項「缺席」紀錄，成為首個獲得平板支援的Meta社群應用。此次更新的版本編號為25.16.81，儘管App Store的更新說明未明確指出支援iPad，但實際上已可於iPad安裝，並充分利用其大螢幕優勢，採用左右雙欄佈局：左側為聊天列表，右側為對話內容。

此外，WhatsApp iPad版支援iPadOS的多工功能，包括「分割顯示（Split View）」、「滑動覆蓋（Slide Over）」以及「子母畫面（Picture in Picture）」，讓使用者能同時處理多項工作而不被中斷。

此舉被認為是Meta調整產品策略的開端，未來是否會推出Instagram等其他熱門應用的iPad版本，外界拭目以待。

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