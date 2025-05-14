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愛奇藝被點名5次！　陸國安中心曝「65款App違規蒐集個資」　

▲大陸個人信息保護法上路,人臉識別,大數據,個資。（圖／CFP）

▲中國國家網路與資訊安全資訊通報中心近日通報65款違規App。（圖／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

中國國家網路與資訊安全資訊通報中心近日通報，依據《網路安全法》、《個人資訊保護法》等法律法規檢測，一共有65款App出現違法違規蒐集使用個人資訊的情況。其中，甚至包含中國知名影音串流平台《愛奇藝》。

據《人民日報》報導，依照《中央網信辦、工業及資訊化部、公安部、市場監理總局關於開展2025年個人資訊保護系列專項行動的公告》要求，經國家電腦病毒緊急處理中心檢測，65款App情況，分為12種違規如下。

一、在App首次運行時，未通過彈出窗口等明顯方式，提示用戶閱讀隱私政策等收集使用規則；以默認選擇同意隱私政策等，非明示方式徵求用戶同意；隱私政策難以訪問；個人信息處理者在處理個人信息前，未以顯著方式、清晰易懂的語言真實、準確、完整地向個人信息處理者的姓名、聯繫方式、個人信息的保存期限、聯繫方式等期限。涉及9款App如下：《雷石ktv》、《Faceu激萌》、《智石室內定位SDK》、《股票通》、《中課網校》、《錄影者》、《T3出遊》、《劇豐收》、《倍業聚合SDK》。

二、隱私權政策未逐一列出App（包括委託的第三方或嵌入的第三方程式碼、外掛程式）收集使用個人資訊的目的、方式、範圍等。涉及43款App如下：《回森》、《波點音樂》、《快剪輯》、《幸福裡》、《一點新聞資訊》、《淘小說》、《瘋狂紅單》、《快點閱讀》、《免費淘小說》、《紅板報》、《縱橫小說》、《七讀免費小說》、《時刻守護》、《繁花劇場》、《高德開放平台定位SDK》、《雷石ktv》、《輕顏（Ulike）》、《Faceu激萌》、《愛剪輯》、《599比數》、《皮皮搞笑》、《風和日曆》、《凱立德地圖SDK》、《點點穿書》、《股票通》、《綠果》、《大方租車》、《錄影者》、《T3出遊》、《追書神器》、《劇豐收》、《極融借款》、《潮兼職》、《提詞器愛提詞》、《圖蟲》、《米讀小說》、《蠻多小說》、《倍業聚合SDK Android》、《阿基米德》、《美冊影片製作》、《京媒SDK(Android)》、《九噸Android統計》、《應用商店》。

三、個人資訊處理者向其他個人資訊處理者提供其處理的個人資訊的，未向個人告知接收方的名稱或姓名、聯絡方式、處理目的、處理方式和個人資訊的種類，並取得個人的單獨同意。涉及16款App如下：《淘小說》、《免費淘小說》、《紅板報》、《雷石ktv》、《愛奇藝》、《輕顏（Ulike）》、《平安健康》、《599比數》、《大方租車》、《追書神器》、《領頁》、《阿基米德》、《左耳鈴聲》、《普益基金》、《九噸Android統計》、《應用商店》。

▲中國愛奇藝遭點名。（圖／翻攝自微博）

▲中國愛奇藝遭點名。（圖／翻攝自微博）

四、App未在徵得用戶同意後，開始收集個人資訊，或開啟可收集個人資訊的權限。涉及4款App如下：《雲掌財經》、《鄉助》、《股票通》、《中課網校》。

五、未提供有效的更正、刪除個人資訊及註銷用戶帳號功能；為更正、刪除個人資料或註銷用戶帳號設定，不必要或不合理條件；雖提供了更正、刪除個人資訊及註銷用戶帳號功能，但未及時響應用戶相應操作，需人工處理的，未在承諾時限內完成核查和處理。涉及9款App如下：《淘小說》、《免費淘小說》、《雷石ktv》、《愛奇藝》、《599比數》、《智石室內定位SDK》、《錄影者》、《倍業聚合SDK Android》、《應用商店》。

六、投訴、舉報未在承諾時限內，受理並處理；個人資訊處理者未建立，便捷的個人行使權利的申請受理，和處理機制。涉及3款App如下：《雷石ktv》、《愛奇藝》、《倍業聚合SDK Android》。

七、未提供使用者撤回同意收集個人資料的途徑、方式；個人資料處理者未提供便捷的撤回同意的方式。涉及32款App如下：《波點音樂》、《宜優選》、《幸福裡》、《瘋狂紅單》、《紅板報》、《時刻守護》、《繁花劇場》、《雷石ktv》、《愛奇藝》、《愛剪輯》、《山姆會員商店》、《皮皮搞笑》、《風和日曆》、《智石室內定位SDK》、《點點穿書》、《財源滾滾》、《股票通》、《中課網校》、《綠果》、《九妖遊戲》、《九妖手遊》、《錄影者》、《T3出遊》、《劇豐收》、《極融借款》、《提詞器愛提詞》、《天天跳繩》、《倍業聚合SDK Android》、《阿基米德》、《最美天氣》、《美冊影片製作》、《應用商店》。

八、透過自動化決策方式向個人進行資訊推播、商業行銷，未同時提供不針對其個人特徵的選項，或未提供個人便捷的拒絕方式。涉及6款App如下：《縱橫小說》、《雷石ktv》、《愛奇藝》、《倍業聚合SDK Android》、《最美天氣》、《普益基金》。

▲美顏相機輕顏被官方指出違規蒐集個資。（圖／翻攝自微博）

▲美顏相機輕顏（Ulike）被官方指出，違規蒐集個資。（圖／翻攝自微博）

九、處理敏感個人資訊未取得個人的單獨同意；個人資訊處理者處理敏感個人資訊的，未向個人告知處理敏感個人資訊的必要性，以及對個人權益的影響。涉及7款App如下：《生活服務》、《宜優選》、《雷石ktv》、《財源滾滾》、《中課網校》、《大方租車》、《普益基金》。

十、個人資訊處理者處理不滿十四歲未成年人個人資料的，未制定專門的個人資訊處理規則；收集未成年人資料未取得監護人單獨同意。涉及2款App如下：《紅板報》、《倍業聚合SDK Android》。

十一、未採取相應的加密、去識別化等安全技術措施。涉及15款App如下：《雲掌財經》、《生活服務》、《波點音樂》、《鄉助》、《雷石ktv》、《財源滾滾》、《股票通》、《中課網校》、《錄影者》、《劇豐收》、《提詞器愛提詞》、《阿基米德》、《最美天氣》、《左耳鈴聲》、《普益基金》。

十二、無隱私權政策。涉及5款App如下：《AI智教》、《天氣》、《有聲新聞》、《音樂》、《媒體》。

公告指出，上期通報的違規違規App 67款，經複測仍有31款App存在問題，相關開發平台已予以下架。

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