全景運動相機Insta360 X5戶外完整評測　一機在手絕美大景全搞定

記者蘇晟彥／綜合報導

Insta360 在日前隆重推出全新一代「Insta360 X5」，在過去被詬病的夜景躁點過多的情所有所改善，透過2顆1/1.28感光元件、AI晶片，讓夜晚的畫面能清晰呈現，在Pure Video模式下更可以拍出8K 30fps的畫面，讓運動感能更流暢的呈現，本次《ETtoday新聞雲》與YouTuber「跟著Kobe不BLUE」合作，一起走出戶外，來看看在這一代被譽為「最強全景運動相機」的魅力所在。

▼insta360 X5 內容物有充電線、拭淨布、軟皮套、insta360 X5。（圖／記者蘇晟彥攝）



在規格、簡易型能介紹，可以先參考先前這篇，就不多做贅述，開箱後內容物非常簡單，盒裝採用非常簡潔的白色、搭配上標語「Every moment,every angle, no limits（每個瞬間、每個角度，都不錯過）」，盒中僅有Insta360 X5、充電線、軟殼保護套及說明書。

在外觀上，Insta360 X5 機身採用幾何圖形設計，鏡頭採用魚眼式鏡頭的設計，因此在放下時就會有一面凸起，以往為人詬病的就是鏡頭容易磨損、更換上也十分麻煩，這次官方直接Level up，裸機鏡頭外鍍光學超硬鑽石護膜，相較於上一代抗跌落性能提升100%，不管是掉到地上受到石頭摩擦、被鑰匙刮，磨損程度都大幅降低，而網路上也有非常多YouTuber實測「硬度」，大家可以上網自行搜尋，這邊就不親自實測。

此外，這次官方鐵了心要讓大家更省事，推出「可拆換鏡片套裝」，不需要再到專門的維修店更換，只要帶著替換組，就可以輕鬆拆解鏡頭、繼續在戶外拍攝，省下大家最擔心的「戶外消耗」問題，價格也僅要1,000出頭， 這點可謂是超佛心設計。

▼Insta360 X5正面。

▼Insta360 X5背面，在初次啟動時必須先下載專屬App。

▼電源、記憶卡的插槽在機身側邊，特別注意的是記憶卡是在打開後電池旁邊處，第一次使用可能會花一點時間找記憶卡存放位置。

進入到實測部分，主要體驗日常拍攝、夜間拍攝以及透過「動態跟拍模式 InstaFrame」幾個模式的測試，首先在操作介面上，由於本身是第一次接觸，但因為設計得有點類似手機介面，可以透過上、下、左右滑動來進行快速功能設定，也能開啟手勢、語音控制等，能依照自身習慣去進行調整，讓拍攝體驗變得更流暢。

在拍攝功能，Insta360 X5最大的賣點除了是全景運動相機外，也可以進行拍照、錄影（可以調整成單鏡頭、360度模式），能夠依照當時想要的拍攝情境進行調整，在過去幾代中粉絲最大的討論圍繞在「夜間模式」不夠清楚，但在這次2顆1/1.28感光元件的加持下，可以拍出如下圖的清晰場景，在夜間只要有光源的狀況下，不會看到任何噪點的出現，在錄影部分，而在光線較弱的時候，系統也會自動提示是否 PureVideo 進行增加，目前PureVideo模式最高能支援到8K 30fps的動態攝影，也有像是曝光補償、白平衡等細節可以調整，是一隻能夠呈現細節滿滿的運動相機。

▼不管是白天、晚上，都可以有非常清晰的畫面表現。

這次除了硬體全面提升外，也多出了一個適合自己拍攝Vlog的新功能「 InstaFrame 模式」，可以讓機器自動追蹤拍攝者，同時拍攝固定畫面，而Insta360 X5 也提供「隱藏自拍桿」的神奇功能，對於第一次使用的時候真的滿驚豔，使用官方配件的自拍桿時看起來「消失」，雖然在手部的位置沒辦法100%的消除，會留下一點殘像，但能夠將相機距離延伸出去拍到更多畫面，對於獨自出遊拍攝Vlog是一個增加畫面豐富度的選項。

此外，還有許多特別的模式像是「小行星」、「運動模式」等等，這次因為沒有特別的題材可以拍攝運動桿比較十足的畫面，但從官網的介紹上，可以看到針對FlowState防震、運動相關的拍攝有更多的可玩空間，此外在潛水部分，可以達到裸機 15 米防水，對於喜歡浮潛也想記錄水下世界的，能透過專屬的防水殼進行絕美畫面的拍攝。

最後來談談使用心得，由於平常沒有接觸太多運動相機，嚴格來說Insta360 X5 算是第一款接觸的全景運動相機，但對於獨自出去工作、或是紀錄戶外生活，這台基本上就可以涵蓋所有會遇到的場景，不管是單純想要拍照、紀錄周遭環境，只要自拍桿+機身就可以輕便出門，整體重量也不會到太重；再加上這代在夜景的拍攝上也非常強悍，只要光源足夠就可以看到非常清晰的畫面，算是非常推薦入手的戶外相機。

但唯一美中不足的部分，就是機身比較容易過燙，在測試效能開到滿的狀況下，比較容易出現過燙的狀況，進而影響電池的使用時間，這部份則是拍攝的時候需要特別留意的地方。

Insta360 X5日前上市，詳細可至各大網站購買。

▼InstaFrame可以同時拍攝全景、固定視角畫面。

▼小行星畫面可以拍到很多獨特視角。