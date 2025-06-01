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北市東區擂台狂揮拳！2街友激戰「一路打到快車道」　全被拍下

記者張君豪／台北報導

台北市大安區某手機配件行前今（1日）17時44分發生鬥毆事件，2名街友從人行道打到快車道，拳打腳踢扭打互摔，雙雙倒地，仍不斷猛力揮拳。警方獲報到場後，因雙方堅持提告對方，警方依法將2人移送台北地檢署偵辦。

▲北市大安路兩街友1日傍晚當街鬥毆遭警方逮捕。（圖／@0.09_ab網友授權)
▲北市大安路兩街友1日傍晚當街鬥毆遭警方逮捕。（圖說下同／@0.09_ab網友授權)

大安警分局敦南所警力今天傍晚獲報街頭打架事件，到場發現有2名街友鬥毆，魏姓街友（38歲、毒品）認為之前遭陳姓街友竊取隨身財物，當街遭遇找對方理論，雙方一言不和大打出手，陳姓街友（52歲、經查有竊盜前科）被打的鼻青臉腫被送往台北市仁愛醫院治療。

▲北市大安路兩街友1日傍晚當街鬥毆遭警方逮捕。（圖／@0.09_ab網友授權)

警方調查，身材壯碩的魏男無業，平常在東區街頭拾荒、乞討維生，他日前懷疑遭陳男竊取4千元現金，心生不滿想要找對方理論，但陳男否認有偷對方財物，認為對方無理取鬧，雙方1日傍晚在北市大安路遭遇，雙方激烈爭吵後大打出手，警方表示兩人動手互毆屬實，加上雙方堅持提告警方依法將雙方移送台北地檢署偵辦。

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