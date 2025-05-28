南洋好聲音歌唱比賽吸多國22隊參加　菲律賓莉雅班封后獲萬元禮券

▲南投縣政府辦理南洋好聲音歌唱比賽，22隊參加。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣「南洋好聲音」多元文化歌唱比賽日前登場，提供舞台讓外國人用歌聲詮釋異國文化，共有22隊報名參加，結果由來自菲律賓的Rose Ann Engoancho Leaban(莉雅班）勇奪第1名，抱走最大獎1萬元禮券。

本次賽事24日上午於南投縣文化局演講廳舉辦，吸引來自印尼、越南、泰國、菲律賓等多國外籍移工參加，除演唱各國母語歌曲，也有移工朋友挑戰中文經典歌曲，更有加油團拿著看板、螢光棒熱情的為選手加油打氣，現場氣氛熱絡；縣府社會及勞動局長林志忠到場主持，並頒發感謝狀給評審老師及協助的仲介公司及企業雇主，謝謝他們鼓勵及促成此次歌唱比賽。

社勞局指出，除由專業評審們依據各組音準節拍、音質音色、台風儀容及現場氣氛感染力評分，也開放現場民眾進行人氣歌手票選活動；得獎者除了歌后莉雅班，第2名則是越南籍的Le Thi Dieu Phuong(黎氏耀芳）、第3名則是印尼籍的Purwahyuni（娃玉妮）。

林志忠表示，縣府相當重視外籍移工的生活適應問題，辦理歌唱比賽除讓國人了解外國文化、體會每首歌曲背後所蘊藏不同國家與民族的故事，宣導對不同文化的友善與尊重，同時也提倡移工正當休閒育樂活動，讓讓外國朋友們能在假日同歡、一解思鄉之情，感受到臺灣的人情與溫暖、也傳達對台灣生活的熱愛與認同，並促進勞雇雙方的了解及勞雇關係和諧。