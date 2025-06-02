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高雄限定！「50元看職棒」國小生也納入　預約球賽方式一次看

▲▼高雄限定！「50元看職棒」國小生也納入　20場賽事6/3開放預約。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄限定！「50元看職棒」國小生也納入。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市政府推出的「高雄市學生50元看球」方案，優惠對象首度納入國小生！不只國中、高中，現在國小生也能直接用數位學生證線上預約台鋼雄鷹澄清湖主場賽事。凡持有一卡通數位學生證者，皆可於3日上午10時起預約，每場只要50元，共開放20場次賽事，提供7,155個名額。

陳其邁市長表示，高雄學生50元看球方案自2024年底推出以來，各界便敲碗希望國小學童也能參與，讓運動向下紮根，市府也致力推動運動平權政策，鼓勵學生走出教室、進入球場，也獲得家長與教育界高度支持。

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▲▼高雄限定！「50元看職棒」國小生也納入　20場賽事6/3開放預約。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄「50元看職棒」國小生也納入，20場賽事6/3開放預約。（圖／記者賴文萱翻攝）

這次配合全市國小數位學生證換發作業已於5月底完成，讓國小學童也能輕鬆線上預約、快速驗證，享受進場看職棒的樂趣，實踐「城市即教室、球場即課堂」的理念。

高市運發局長侯尊堯進一步說明，持記名一卡通數位學生證的學生，自6月3日上午10時起即可至活動網頁完成預約。每位學生可預約最多5場，每場入場票價僅需新台幣50元，遠低於原價300至400元的票價，讓高雄市的學子能以銅板價輕鬆體驗職業棒球賽事現場的熱血氛圍。

▼高雄「50元看職棒」預約方式。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄限定！「50元看職棒」國小生也納入　20場賽事6/3開放預約。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄限定！「50元看職棒」國小生也納入　20場賽事6/3開放預約。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄限定！「50元看職棒」國小生也納入　20場賽事6/3開放預約。（圖／記者賴文萱翻攝）

每張每場次僅可預約1次，最多可預約5場次，系統將要求輸入學生證號與身分證後四碼進行身分驗證，預約成功者將收到電子郵件通知，賽事當日憑數位學生證至現場驗證購票即可入場。

非記名數位學生證者，亦可攜帶所屬學校核發的實體學生證，於賽事當日依現場票況購買，每場數量有限，售完為止。 此外，為配合票務系統作業需求，線上預約及取消皆須於比賽場次前三日完成。

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