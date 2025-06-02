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英首相稱將恢復「戰備狀態」　擴大核動力攻擊潛艦規模

▲▼ 英國首相施凱爾（Keir Starmer）。（圖／路透）

▲英國首相施凱爾表示，英國必須做好與擁有先進軍事力量國家作戰並取得勝利的準備。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

英國首相施凱爾（Keir Starmer）1日在星期日太陽報撰文指出，英國正面臨更加危險的世界，「我們將恢復英國戰備狀態，將其作為武裝部隊核心目標」。英國政府也宣布擴大核動力攻擊潛艦艦隊規模，要打造12艘配備常規武器的核動力攻擊型潛艦SSN-AUKUS。

路透、法廣等報導，在美國總統川普向歐洲國家表明必須對自身安全承擔更多責任之後，英國與其他歐洲領導人一樣，正加緊重建該國國防能力。預計施凱爾2日將會發布「戰略防衛評估」（SDR），包括要求英國武裝部隊進入「戰備狀態」（warfighting readiness），並詳述當前安全威脅的變化，以及應對這些威脅所需的國防技術。

戰略防衛評估是英國工黨政府去年7月上台後不久委託進行，據信這份報告將把中國形容為複雜持久的挑戰，俄羅斯則是直接緊迫的威脅。

在這份報告公布之前，施凱爾已於1日撰文警告稱，英國正受到擁有先進軍事力量國家的直接威脅，必須做好戰鬥並取得勝利的準備，預防衝突最好的方法就是做好準備，並列舉俄羅斯入侵烏克蘭以及俄羅斯與伊朗、北韓合作等例子，「我們將恢復英國戰備狀態，並將其作為我們武裝部隊核心目標」，包括提升武器生產能力。

英國國防部1日聲明表示，英國將建造最多12艘新一代攻擊潛艦，這些潛艦採核動力推進，但配備的是常規非核武器，預計自2030年代後期開始，逐步取代現役7艘潛艦。中央社指出，英國現役核動力潛艦包括「先鋒級」彈道飛彈潛艦（配備核武），以及「機敏級」攻擊型潛艦（配備常規武器），預計會逐步被「無畏級」潛艦和核動力攻擊型潛艦SSN-AUKUS取代。

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