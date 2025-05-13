英國首相私宅「遭連續縱火」　倫敦警方急逮21歲男嫌

▲施凱爾名下2棟私人房產遭遇火警。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

英國首相施凱爾（Keir Starmer）名下2棟私人房產，近期遭到連續縱火，其中一間房子所在街上，也發生火燒車案件。倫敦警察廳懷疑3起案件有關，目前已經逮捕一名年輕男嫌。

BBC引述倫敦警察廳說法報導，21歲男嫌涉嫌蓄意縱火以危害性命，已於13日凌晨落網，目前仍在拘留中。

12日凌晨1時11分，施凱爾位於倫敦西北部肯蒂什鎮（Kentish Town）的私人住宅發生小型火警。消防員表示，火勢20分鐘後就獲得控制，警方也透露，儘管入口受損，但無人受傷。

施凱爾在2024年大選之前一直住在這裡，但搬到唐寧街10號之後，已經把房屋出租。

11日凌晨3時，施凱爾位於附近伊斯靈頓地區（Islington）的一間改建公寓，也在前門發生小型火勢，當時1人在消防員協助下，透過內部樓梯安全逃生。

8日凌晨近3時，消防單位也接獲通報，在施凱爾肯蒂什鎮住家的同一條街上，一輛小型車發生火災。

倫敦警察廳認為這些案件相當可疑，「作為預防措施，也因為這些房產與一名知名公眾人物有關，倫敦警察廳反恐司令部的警官們，正在領導這起火災的調查。」

對此，施凱爾12日透過發言人，對緊急部門的工作表達感謝，但因為案件仍在接受調查，他無法進一步評論，也拒絕透露火災發生時，究竟是誰待在屋內。

內政大臣古柏（Yvette Cooper）13日表示，她已經聽取了相關簡報，但無法進一步評論，「警方正在調查這些事件，而我全力支持他們這麼做。」