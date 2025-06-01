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社會 社會焦點 保障人權

懷疑外面有男人！高雄魚販當街狂捅女友奪命　判賠近8百萬

▲高雄市鼎力路發生一起男友殺女友的感情糾紛命案 。（圖／記者吳世龍攝）

▲邱姓男子在街頭砍殺夏姓女友致死。（資料照／記者吳世龍攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名夏姓女子（42歲）和擔任魚販的邱姓男友（55歲）在一起後，因感情不睦經常吵架，邱男還會動手打人，夏女後來搬離兩人住處還聲請家暴令，讓邱男懷疑她另結新歡，前年3月16日上午邱男約夏女到金獅湖市場談判，兩人又起了口角，激烈爭吵，邱男突然拿起攤位上的魚刀，朝夏女砍去，夏女嚇得一路逃跑，邱拿著魚刀一路追殺夏女，連警察到場也不停手，最後夏女不治，一、二審依殺人罪判邱男徒刑15年，民事部分，法院判邱男應賠償家屬796萬餘元。可上訴。

判決指出，從事燈具行業的夏女和邱男是2022年5月間認識交往，同年8月間夏女搬去和邱男同住，交往期間邱男曾贊助夏女生活費，但後來邱男懷疑夏女「外面有人」，兩人關係逐漸惡化，邱男就對夏女拳打腳踢，夏女也因此搬離住處。

兩人分手後，不甘心的邱男還是不斷假藉各種理由找夏女，夏女不是相應不理，就是冷淡以對，甚至於在前年1月聲請家暴令，讓邱男更加不滿，前年3月15日，邱男傳LINE給夏女，約她隔天到金獅湖的市場談判債務。

▲▼三民二殺人 。（圖／記者吳世龍攝）

魚販邱姓男子在街頭砍殺夏姓女友致死。（資料照／記者吳世龍攝）

夏女到邱男的攤位後，兩人又起了口角爭執，邱竟拿起殺魚刀追砍夏女，夏女嚇得往市場外圍跑，邱殺紅眼，沿路追沿路喊「今天要殺了妳」，案發時剛好有保大員警路過，當場想制止，但邱男發狂仍持續猛刺，最後才被制伏。

夏女當場無呼吸心跳，救護人員將她送醫搶救，最後仍宣告不治，邱男在偵訊時全部坦承犯行，檢察官依殺人罪將邱男提起公訴。

高雄地院國民法庭審理後，依殺人罪判處邱男有期徒刑15年，全案上訴，高雄高分院認為原判決認事用法，並無不當，因此駁回上訴，維持15年的刑度。

民事部分，夏女的母親和2名兒子提告求償包含喪葬費、精神慰撫金等共946萬8887元，高雄地院審理後，法官認為家屬可請求精神慰撫金以250萬元較為適當，加上喪葬費等，扣除邱男已賠償的10萬元，應賠償796萬8887元較為適當，全案可上訴。

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