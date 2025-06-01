　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

被控刪實驗室爆炸影片　再興中學：代學生保存供調查之用

▲▼再興中學。（圖／翻讘自Google Maps）

▲再興中學。（圖／翻攝自Google Maps）

記者陳威廷／台北報導

再興中學上周三（5/28）發生實驗室意外事件，造成一名學生受傷頭臉部20%灼傷。有家長爆料事發時無老師在旁，且校方要求學生刪除影片更推託不提供監視器畫面。校方澄清，下課時老師已要求學生停止實驗，並與實驗幹事在走廊討論，事發後要求學生提供影像給校方保存，非刪除，且實驗室無監器，家長也未要求調閱。

再興中學副校長張東遠說，事件發生於5月28日下午七年級自然專題課程，當時學生在教師安排下，於物理實驗室進行「碳水化合物加熱觀察實驗」，老師全程在場指導，另有實驗幹事協助。

[廣告]請繼續往下閱讀...

張東遠說，當日下午課程結束時，教師已告知學生下課休息並停止實驗操作，隨後與實驗幹事於走廊討論實驗狀況，14時15分課間，兩名學生在未經允許下操作實驗，使用高濃度酒精並點火，意外引發瞬間火勢，導致一名學生受傷。校方隨即啟動緊急應變機制，進行初步急救及疏散，並第一時間通報119及聯繫家長，全力協助後續送醫處理。當日下午，校長、副校長及多位師長亦陪同前往醫院探視受傷學生，表達關懷與慰問。

張東遠指出，任課教師上課期間全程均在實驗室內協助學生進行實驗，僅於課間短暫與實驗幹事討論實驗進行狀況，並無「整堂課無教師在場」情形。其次，外界所指「要求學生刪除影片」之說法，並非事實。校方僅要求學生將拍攝影片提供學務處保存，作為調查用途，並依法保存現場監視影像，以避免未經授權轉傳可能造成受傷學生二次傷害。

有關「學校不配合家長調閱監視器畫面」的指控同樣不實。張東遠強調，實驗室內並未裝設監視器，且家長或任何相關單位亦未曾向校方提出調閱要求。學校已承諾將提供一切與本案相關資料，並積極配合調查單位釐清事實。

張東遠說，學務處已著手調查事件全貌，並完整保存相關證據資料，包括監視器畫面與學生拍攝之影片，所有相關人員亦已撰寫詳細報告，作為後續調查及司法程序所需依據，並將持續配合相關單位調查，釐清責任歸屬。同時，學校也針對目睹事件及受影響學生，提供心理輔導與支持，協助學生處理可能的創傷反應。校方已召開全校導師與自然科教師會議，說明事件經過並檢討實驗室安全規範，要求各班導師轉達學生，強化實驗操作安全教育，以防範類似事件再次發生，確保學生安全。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/31 全台詐欺最新數據

更多新聞
324 2 2276 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
學生做實驗爆炸「頭臉20%燒傷」　校方還原過程
專訪／「千年神乳」20歲AV女優驚吐：從沒看過A片　初體驗大
旅行社提沖繩遊賠償！　丫頭「我們心領了」曝背後原因
ATM領到「阿公手尾錢」嚇壞　命理師曝1招解決
峮峮短裙「驚見一片白色東西」！急解釋真相：忘記拿起來了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台人5月「被騙走87億」　最多人被1手法騙

被控刪實驗室爆炸影片　再興中學：代學生保存供調查之用

東京旅遊收「親戚代購清單」　他1原因難拒絕：扛4罐洗髮精回台

台鐵旅客要求調高空調溫度不成「罵車長垃圾人渣」　鐵警介入處理

台灣最常見的「其實是中部粽」作法曝　內行：必加菜脯！一票點頭

「1油品」超毒！醫警告「害心梗、糖尿病」：完全不要碰

快訊／5縣市高溫警示　高溫上看36度

LINE「1功能」超容易按到！一票嫌多餘：發出聲音很尷尬

學生批手機集中保管影響學習「遺失難究責」　教部：會有靈活作法

會考剛結束「補習班就爆滿」！她曝「一堆備考數資班」： 太誇張

〈囂張〉原唱en首露臉！　從不露臉原因：容貌焦慮

【幼兒園菜鳥變老手】上學第1天 vs.上學第11天

【水桶排好排滿】端午搶裝八仙山午時水！　民眾清晨卡位「水桶排滿地」

兒子誤以為爸爸被困陽台拍窗大哭

【博美逃脫記】高鐵上被逮！當事狗出面道歉了

池昌旭高雄當MC　大秀中文：水辣～

【端午節改立車？】台南小客車突失控！　90度側翻躺在路中央

【趁機吃豆腐？】汽車轉彎撞倒女騎士！駕駛竟下車「拍肩秀秀」

超熱血《戲說台灣》搖滾版　爆笑魔性旁白網友敲碗續集

【兇手是誰？】爸查不明番茄齒印遭萌娃用「醉漢式」拒檢

台人5月「被騙走87億」　最多人被1手法騙

被控刪實驗室爆炸影片　再興中學：代學生保存供調查之用

東京旅遊收「親戚代購清單」　他1原因難拒絕：扛4罐洗髮精回台

台鐵旅客要求調高空調溫度不成「罵車長垃圾人渣」　鐵警介入處理

台灣最常見的「其實是中部粽」作法曝　內行：必加菜脯！一票點頭

「1油品」超毒！醫警告「害心梗、糖尿病」：完全不要碰

快訊／5縣市高溫警示　高溫上看36度

LINE「1功能」超容易按到！一票嫌多餘：發出聲音很尷尬

學生批手機集中保管影響學習「遺失難究責」　教部：會有靈活作法

會考剛結束「補習班就爆滿」！她曝「一堆備考數資班」： 太誇張

《做工的人》曾取景！50年台中水湳天橋拆除　網嘆童年跟著離開了

曾之喬產後3個月「辣露超兇事業線」！現蹤信義區拍貼 二胎進度曝

《藏海傳》張婧儀是素顏女神！狂濕敷、愛運動養出仙女級美肌

孫易磊11天內5戰出賽「球速都不到150了」　台日球迷熱議：太操了

《墮落之主》執行長談遊戲生態　稱「DEI全是騙局」早該調整

中國-西非為單位收益最高航線　MSC派2.4萬箱船航行

大學生「9人組團租房」想靠1招免費　房東震驚：超如意算盤

台人5月「被騙走87億」　最多人被1手法騙

越南翻譯員車上猥褻女同鄉！姊姊來電解圍　判1年半驅逐出境

台中影院集結3坎城神片！　「相差24歲男男戀」奪最佳新演員獎

IVE首唱高雄「Rei高馬尾超美」　張員瑛學翻譯講中文：在哪裡呀～

生活熱門新聞

4縣市強風特報！南部雷雨、陣雨連發

台男世壯運跳水炸出驚人水花　身分被認出

爆啦啦隊當小三！李怡貞事務所被永久歇業

快訊／8級強風擴大　午後全台變天「雨最多」地區曝

尋找「桃園2位善良妹妹」　醫感動：希望可以私訊我

70年潤餅老店5人中毒就醫業者永久停業

全台降溫下3天！　滯留鋒面要來了

獨／台幣強升+產季　龍蝦價格近腰斬

鋒面掃全台！　大範圍降雨時間曝

高溫炸裂飆36度　下周滯留鋒面盤據「連2天一片橘黃」

李怡貞怒「正宮說我講不夠多」！小三曬內褲畫面曝

婚禮遲到、拿喜餅沒給錢！友人竟「厚臉皮回1句」

三峽車禍「賠償金恐破3千萬」！肇事翁遺產恐不夠賠

北市私中學生做實驗爆炸「頭臉20%燒傷」　家長控校方要求刪影片

更多熱門

相關新聞

再興中學《起飛吧》

再興中學《起飛吧》

2021畢業歌／再興中學《起飛吧》

2019高校畢業歌票選／再興中學

2019高校畢業歌票選／再興中學

2018高校畢業歌票選／再興中學

2018高校畢業歌票選／再興中學

PO再興照片　王浩宇：髮禁是威權遺毒

PO再興照片　王浩宇：髮禁是威權遺毒

連訪高中師　遭爆：同學都餵食他

連訪高中師　遭爆：同學都餵食他

關鍵字：

再興中學

讀者迴響

熱門新聞

金錢豹酒店女將假釋　被害家屬給「生路」

台中髮型師忍不住口交男客人　傳訊：先跟你說抱歉

限今天！7-11咖啡買7送7、全家10杯下殺

阿喜脫光「被拍上空無碼照」側胸全外露

快訊／2男大生今晨騎車自撞雙亡　監視器影片曝

4縣市強風特報！南部雷雨、陣雨連發

台男世壯運跳水炸出驚人水花　身分被認出

爆啦啦隊當小三！李怡貞事務所被永久歇業

副駕駛國道上睡覺挨罰！警方解釋

快訊／8級強風擴大　午後全台變天「雨最多」地區曝

尋找「桃園2位善良妹妹」　醫感動：希望可以私訊我

70年潤餅老店5人中毒就醫業者永久停業

全台降溫下3天！　滯留鋒面要來了

獨／台幣強升+產季　龍蝦價格近腰斬

荷蘭Haribo軟糖驗出大麻　食藥署：即起禁止輸台

更多

最夯影音

更多

〈囂張〉原唱en首露臉！　從不露臉原因：容貌焦慮

【幼兒園菜鳥變老手】上學第1天 vs.上學第11天

【水桶排好排滿】端午搶裝八仙山午時水！　民眾清晨卡位「水桶排滿地」

兒子誤以為爸爸被困陽台拍窗大哭

【博美逃脫記】高鐵上被逮！當事狗出面道歉了

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面