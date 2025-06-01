被控刪實驗室爆炸影片　再興中學：代學生保存供調查之用

▲再興中學。（圖／翻攝自Google Maps）



記者陳威廷／台北報導

再興中學上周三（5/28）發生實驗室意外事件，造成一名學生受傷頭臉部20%灼傷。有家長爆料事發時無老師在旁，且校方要求學生刪除影片更推託不提供監視器畫面。校方澄清，下課時老師已要求學生停止實驗，並與實驗幹事在走廊討論，事發後要求學生提供影像給校方保存，非刪除，且實驗室無監器，家長也未要求調閱。

再興中學副校長張東遠說，事件發生於5月28日下午七年級自然專題課程，當時學生在教師安排下，於物理實驗室進行「碳水化合物加熱觀察實驗」，老師全程在場指導，另有實驗幹事協助。

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張東遠說，當日下午課程結束時，教師已告知學生下課休息並停止實驗操作，隨後與實驗幹事於走廊討論實驗狀況，14時15分課間，兩名學生在未經允許下操作實驗，使用高濃度酒精並點火，意外引發瞬間火勢，導致一名學生受傷。校方隨即啟動緊急應變機制，進行初步急救及疏散，並第一時間通報119及聯繫家長，全力協助後續送醫處理。當日下午，校長、副校長及多位師長亦陪同前往醫院探視受傷學生，表達關懷與慰問。

張東遠指出，任課教師上課期間全程均在實驗室內協助學生進行實驗，僅於課間短暫與實驗幹事討論實驗進行狀況，並無「整堂課無教師在場」情形。其次，外界所指「要求學生刪除影片」之說法，並非事實。校方僅要求學生將拍攝影片提供學務處保存，作為調查用途，並依法保存現場監視影像，以避免未經授權轉傳可能造成受傷學生二次傷害。

有關「學校不配合家長調閱監視器畫面」的指控同樣不實。張東遠強調，實驗室內並未裝設監視器，且家長或任何相關單位亦未曾向校方提出調閱要求。學校已承諾將提供一切與本案相關資料，並積極配合調查單位釐清事實。

張東遠說，學務處已著手調查事件全貌，並完整保存相關證據資料，包括監視器畫面與學生拍攝之影片，所有相關人員亦已撰寫詳細報告，作為後續調查及司法程序所需依據，並將持續配合相關單位調查，釐清責任歸屬。同時，學校也針對目睹事件及受影響學生，提供心理輔導與支持，協助學生處理可能的創傷反應。校方已召開全校導師與自然科教師會議，說明事件經過並檢討實驗室安全規範，要求各班導師轉達學生，強化實驗操作安全教育，以防範類似事件再次發生，確保學生安全。