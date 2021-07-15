2021畢業歌／再興中學《起飛吧》

《起飛吧》



作詞：毛遠謀、簡子芸

作曲：榮宗元、陳亭嘉

演唱：嚴穎蓁

創作理念：將高中三年的歡笑、淚水、苦澀、成長與感動，都摺進一架架紙飛機裡。如今，乘著夏天的風，與夥伴揮手告別，載著夢想起飛吧！

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歌詞：

椰林上的風 又吹亂了髮

皮鞋上鬆掉的 是那年說好的約定嗎

是你啊 成我迷航的光

曾無知矇懂 在困頓時候

拚命支撐著我 是帶著點青澀的初衷

無所畏懼的劃破天空

起飛吧

紙飛機追逐 童年的夢想

無數歡笑和悲傷

不知不覺 最後一聲下課鐘聲響

那個少年已經長大

紙飛機摺進 我們的夢想

壓平青春的掙扎

風吹雨打 因為有你我不再害怕

乘著夢想的風出發

喜歡的座位 沒抽中的籤

黑板上刻下的 是一遍又一遍

課本裡 偷偷地 寫下心情留言

青春的詩篇 走到了句點

不怕說出再見 有你在我身邊

擦乾淚 一起微笑著揮別昨天

起飛吧

紙飛機追逐 童年的夢想

無數歡笑和悲傷

不知不覺 最後一聲下課鐘聲響

那個少年已經長大

紙飛機摺進 我們的夢想

壓平青春的掙扎

風吹雨打 因為有你我不再害怕

乘著夢想的風出發

紙飛機追逐 童年的夢想

無數歡笑和悲傷

不知不覺 最後一聲下課鐘聲響

那個少年已經長大

紙飛機摺進 我們的夢想

壓平青春的掙扎

不說再見 最後一句用力大聲唱

背起書包向明天 飛吧