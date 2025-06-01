妮妃雅頭頂「火冠戴菊鳥裝」現身信義區：要找到自己獨一無二的美

記者蘇晟彥／台北報導

Today at Apple 6月邀請在去年獲得《魯保羅變裝皇后秀》冠軍的妮妃雅分享創作心得，回憶小時候從穿女裝、跳女團舞開始接觸，到大學後開始探索自己，最後選定了「變裝皇后」這個可以融合，現場他也以「火冠戴菊鳥」為靈感的造型亮相，一出場就受到現場熱烈歡呼。在會後接受訪問時，面對這個資訊爆炸的時候，要怎樣「找到自我」，妮妃雅也回答，「盡情去嘗試、去選擇還有挑戰，找到屬於自己獨一無二又驕傲的美」。

▼妮妃雅出席「Today at Apple 」時以一席「火冠戴菊鳥」造型亮相，一出場就全場鼓掌。（圖／記者蘇晟彥攝）



從2018年踏入變裝皇后的路，妮妃雅用了6年的時間，在去年以首位亞洲人、東方面孔身份獲得《魯保羅變裝皇后秀》16季冠軍後聲名大噪，更一舉跳進總統府，被網友戲稱是「在蔣公像面前跳舞」的首例。談起入行的契機，他說自己小時候就有穿女裝、跳女團舞的經驗，甚至當時還想說「那些妝畫很濃的人『真的很假』」，豈料在多年後，自己就是成為那個妝最濃的人，而大學畢業後想做的事情很多、有服裝設計、弄美甲、弄造型，最後決定選擇可以將多種興趣結合的「變裝皇后」。

在座談中他分享如何創造出「自己的形象」，他舉例像是蔡英文的招牌髮型，自己被廣為人知的「香蕉」，就是將自身喜愛的事物全部放在身上，去強化單一元素，久而久之大家一看到這個東西就會聯想到你，就像自己在選秀節目時不斷將香蕉穿在身上，所有設計都融入進去，在得到冠軍後，有很多粉絲、甚至是不認識的菜市場阿姨都是看到自己身上的「香蕉小物」認出自己，他也很自豪地說，連自己的手機殼都是「超級大香蕉」，希望有一天能夠蓋出一個香蕉廟（博物館），來展示自己所有的香蕉收藏。

回憶起得到冠軍後印象最深刻的一件事，他說就是走進總統府，跟前總統蔡英文「聊天五分鐘」，他驕傲的說，「向自己這樣不男不女的人可以走進總統府演出，還受到熱烈歡迎，有哪個國家可以做到？」甚至自爆當天還詢問「最多可以演出到哪個尺度」，總統府只回答「不要碰到總統就可以」，讓他更認真看待這個工作，甚至在表演後看到蔡英文鬆懈下的表情，就覺得這一個經驗非常的特別、難忘。

▼妮妃雅香蕉狂熱到自己連手機殼都是香蕉造型。

談起自己的創作，妮妃雅在分享時大喊，「沒有iPad我真的不知道怎麼工作」，作為一個設計者，必須要不斷的將設計圖與製作服裝的人來回交流、修改設計，透過Airdrop便捷的傳輸性，大大縮短溝通的時間，而他也透露自己都是使用Procreate 這個App進行設計，透過素描、上色，一步一步勾勒出整個服裝的設計，他也分享，自己都是使用Macbook Pro進行音樂、影片剪輯，設計部分則交給iPad，大大加速創意工作生產的速度。

此外，在座談時他除了將整個設計的過程都分享給大家外，更加碼爆料，接下來會有一個「雲仙裝」要曝光，這個設計融合雲豹、雲海等台灣元素進去，自己將化身成「雲仙」在眾人面前亮相，一共花了1個月設計、2個月製作，當看到成品時他吶喊「我真的快往生」，拍攝時更頂著十幾公斤的服裝，在炎熱的地熱谷將整個作品呈現，他指出是他近期最驕傲的作品。

最後，他在會後也與媒體分享，每個人都會遇到低潮，但自己的方式是「與之共存」。他說，每一個低潮的出現都有他的意義，學會去接受、去習慣，並且不斷相信「當低潮過去後一定會迎來新一波的高潮」，就像快樂不會永遠，低潮也是，不如讓它好好帶領你去下一個有意義的地方。

此外，他也認為，在這個年代一定要找到「獨一無二的自己」，現在可以透過很多方式表現自己，透過各種便捷的工具來展現自己，當看到、遇到自己喜歡的事情，就要努力去嘗試、去挑戰、去選擇，找到屬於自己獨一無二的美，而面對與自己不同的美，他也認為只要學會從另外一個面向去想，把這些不喜歡的事物化為喜歡的樣子，就能找到共存之道。

最後他也透露，自己接下來希望「種下一顆種子」，能夠讓傳統工藝、現代藝術進行結合，將這些擁有台灣元素、傳統的美發揚光大，也大喊，「歡迎傳統藝術表演者可以來找我合作喔！」