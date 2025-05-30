補助款遭砍蔣萬安提訴願　許淑華籲儘速盤點經費挪用可行性

▲台北市議員許淑華。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

行政院砍地方一般性補助款，引發各縣市跳腳。台北市長蔣萬安昨開第一槍，指示財政局赴行政院提起訴願。對此，北市議員許淑華說，身為台北市議員，全力支持中央補助北市更多預算。但很遺憾，今年北市一般性補助款被刪37億，罪魁禍首就是藍白立委。她呼籲蔣萬安，與其跟行政院打訴願，當務之急是趕緊研議挪用相關預算的可行性，「無論是追加預算、動用相關基金來支應，議會一定會支持，避免造成遺憾」。

許淑華質疑，當初藍白立委聯手通刪行政院636億預算時，蔣萬安市長怎麼沒向北市5位國民黨立委溝通，懸崖勒馬？結果最後行政院逼不得已，刪除一般性補助款時，蔣萬安竟大動作表態將提訴願，後續將「連本帶利」向中央追償，「這不是借款，這是補助款，請問要怎麼討回利息？又蔣市長提出的訴願，其實非常不合理！」

許淑華指出，總預算審議在《財劃法》修法前，蔣市府訴願依據在哪？藍白立委早於1月21日通過「通刪案」，刪除939億預算，但《財劃法》於3月21日才公布，所以是修法在後，預算審議在前，不可溯及既往。所以蔣萬安依照新版《財劃法》第30條提出的訴願，根本完全不適用。

其次，藍白增訂條文自相矛盾，窒礙難行。許淑華說，《財劃法》在藍白聯手下，於114年3月通過，其中第30條增訂第3款，「中央政府給予地方政府之一般性補助款項金額，不得少於修正施行前一年度預算編列數」。

許淑華指出，該增訂條文與現行條文「中央為謀全國之經濟平衡發展，得酌予補助地方政府」，不僅相抵觸，也與《地方制度法》第69條內容相矛盾。這樣的法條在執行上，會讓行政機關無所適從。對此，目前5月21日行政院已依法向憲法法庭提起憲法訴訟，聲請釋憲。

許淑華提到，根據主計總處資料顯示，中央補助台北市一般性補助款，有年年增加的趨勢，111至113年度，分別為98.44億、110.19億、126.35億。若不是藍白立委亂刪預算，今年中央原本預計補助約138億給台北，也是新高。

許淑華呼籲，蔣萬安應做好市長本分，超越黨派，以市民利益為優先，與台北市5名藍營立委溝通，或許就不會走到今天的局面。與其跟行政院打訴願，不如共體時艱，當務之急，建議蔣市長及市政團隊請趕快評估，研議挪用相關預算的可行性，「無論是追加預算、動用相關基金來支應，我相信議會一定會支持，畢竟這是攸關市民朋友權益，避免造成遺憾」。