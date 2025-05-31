快訊／3縣市「高溫警示」　恐飆破38度

▲中央氣象署發布高溫警示。（示意圖／ETtoday資料照）

生活中心／綜合報導

中央氣象署針對3縣市發布高溫警示，因天氣高溫炎熱，今（31）日中午前後高雄市地區為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；台南市地區、屏東縣地區為黃色燈號，請注意。

根據氣象署觀測，截至目前，今日最高溫出現在高雄內門，上午11時20分達到36.3度，台南玉井在中午12時54分也有36度。

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氣象署提醒，民眾應減少戶外活動及勞動，避免劇烈運動、注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害；在室內保持通風及涼爽，適時採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等；另也要適時關懷老人、小孩、慢性病人，減少長時間處在高溫環境。

高溫資訊(橙色)

影響時間：31日白天

＊高溫橙色38燈號：高雄市

＊高溫黃色燈號：台南市、屏東縣

▲氣象署高溫警示地圖。（氣象署提供）

根據氣象署預報，今日端午節各地大多為多雲到晴，僅東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，午後各山區有局部短暫雷陣雨。

氣溫方面，東北季風減弱，風向轉為偏東風到東南風，各地氣溫升高，預測西半部高溫32至34度，東半部28至30度，白天較悶熱，中午前後紫外線強；而各地低溫約22至26度；至於澎、金、馬均為多雲到晴的天氣，澎湖24至30度，金門22至29度，馬祖21至26度。



資料來源：氣象署