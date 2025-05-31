被別人道謝「會怎麼回應？」　一票都回2字：台語好像也是

▲很多人聽到謝謝，都會說「不會」。（示意圖／記者周亭瑋攝）

記者曾筠淇／綜合報導

如果有人向自己道謝，通常都是怎麼回覆的呢？近日有網友發文表示，他發現很多人聽到謝謝之後，都是回答「不謝」或者「不會」，到底為什麼要說「不會」呢？貼文曝光後，引起網友討論。

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「聽到謝謝回答不會的人在不會什麼」為標題發文，提到以英文來說，如果聽到Thanks或者Thank you，大部分人都會回答You're welcome或It's my pleasure。但如果是中文的謝謝，很多人卻不是說不客氣，而是回應「不謝」或者「不會」，大家到底在「不會」什麼？

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貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「不會謝謝啊」、「就是不會麻煩，這沒什麼的意思」、「就不會麻煩的意思啊」、「不會，我只是順手」、「舉手之勞而已這樣吧」。也有網友認為，「台語直翻啦」、「閩南語的習慣啊」、「台語好像也是不會」、「就台語翻成國語」。

還有網友表示，「就喜歡講不會，不客氣多1字還太禮貌」、「只有台灣人會說不會，而且只有台灣人不覺得有那裡奇怪」、「我都說：好喔」、「不然要回什麼」、「懂意思就好，管他說什麼」、「下次改回：請客啊」、「都只是禮貌用語而已，講謝謝的不一定真心，講不會也可能只是禮貌回應一下」。話題引起討論。