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2個月前1斤90塊　香蕉現價曝他喊「崩盤了？」大票搖頭：貴

▲颱風重創香蕉產區，近期香蕉價格大漲。（圖／記者楊惠琪攝）

▲香蕉價格一度一斤飆破百元。（圖／資料照）

記者鄺郁庭／綜合報導

香蕉價格自去年8月後屢創新高，在菜市場甚至一度漲破百元，最近則慢慢地降價。有網友在PTT感嘆，兩個月前一斤香蕉還要價90元，現在一斤34元，讓他直呼「這根本台灣詐騙隊吧！」他更自爆才在超商用180元買了10根大香蕉，平均一支18元，對比現在市價幾乎慘賠一半，「賠錢了嗚嗚…」話題引起熱議。

原PO在PTT的Gossiping板問卦「香蕉一斤34元是崩盤了嗎？」兩個月前香蕉一斤還要90塊，現在一斤34元，可以說是大幅降價。可他就想起自己在超商APP花180元買10支香蕉，「不就慘賠了？」因為按照市場價，外面一支香蕉大概10元左右，這讓他直嘆「唉…賠錢了嗚嗚……哭啊！」

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貼文引發討論，就有網友表示，「香蕉有分上中下，價格要參考批發市場」、「以前有一斤個位數那才叫崩」、「一斤24才是正常價吧」、「農產品哪個不是這樣…」、「本來就跟著氣候季節起伏很大的東西」、「去年買到一斤15還16的，超便宜」、「香蕉被哄抬得超級誇張！好一陣子不敢買香蕉。」

其中有一票人則認為現在價格還是太貴，「一斤超過25元都是買貴」、「34還是算貴吧」、「一斤20再說好嗎？有夠貴」、「一斤15～20才是正常吧」、「一斤15叫我」、「香蕉產季1斤10～15吧？」

今年3月曾有網友抱怨香蕉價格狂漲，在PTT發文「台灣已經放任物價上漲了嗎？」說便當1年漲1至2次，雞腿飯平均120～130元左右，香蕉本來是很便宜的水果，現在卻漲翻天，比颱風來的時候還貴，覺得已經是歷史天價了，「台灣已經放任物價上漲了嗎？還有人在管嗎？」

根據當時「當季好蔬果」網站資料顯示，全台香蕉3月5日當週平均批發價達到每公斤113.2元（每台斤67.9元），預估零售價格每公斤340元（每台斤204元），成交量為274公噸；而在去（2024）年同期，每公斤成交價為42.4元，成交量達451.5公噸。

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