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「台人搭地鐵1舉動」日本人難受捂鼻　他直擊怒：很丟臉

▲▼日本電車,地鐵,東京,JR,上班族。（示意圖／實習記者袁茵攝）

▲日本電車。（示意圖／記者袁茵攝）

網搜小組／劉維榛報導

「遇到兩個沒素質的台灣人！」一名網友透露，他直擊一位台灣遊客放完屁後，導致坐在位子上的日本人表情難受，趕緊用鼻子摀住的尷尬狀況，不僅如此，台男一臉嘻笑向女同伴說「我放屁哈哈！」讓原PO大罵噁心又丟臉。文章曝光後，網友反應兩極化，「最後這樣說是滿白目的」、「放屁也算是正常生理需求」。

當時他坐在日本人旁邊，親眼看到這名男子故意朝著對方放屁，日本人當下臉色一變，趕緊捂住鼻子，但男子卻像個沒事人一樣，甚至得意地向女伴炫耀自己的行為

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一名男網友在Dcard表示，最近搭日本地鐵時，在車廂巧遇兩位台灣遊客，沒想到其中一位男子忽然放屁，「對著坐著的日本人放臭屁，搞到對方一直捂著鼻子，表情難受。」

最讓人傻眼的是，男子不但沒有覺得不好意思，還笑著告訴同行女子：「我放屁哈哈！」完全不顧旁人的感受，行為令人難以置信，氣得原PO不禁痛批「真是有夠噁！真的有夠丟臉！」

底下網友熱議，「最後這樣說是滿白目的」、「就是兩個沒素質的人，每次都要拉整個台灣下水」、「放屁跟素質沒有關係吧...後面嘻笑是偏白目，但反過來說，如果他放完很羞愧的話，你就會覺得他素質很好嗎」、「可是忍著不放也很痛苦吧！車廂是密閉空間一定會聞到，如果是我也會放出來，只是不會說後面那句話」、「放屁也算是正常生理需求，忍不住就是會出來，就不要笑就好了」。

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