來台搭高鐵！台人離座「1行為」　日本人驚呆：不會被偷嗎

▲日本朋友見到這幕驚呆。（圖／高雄美食走跳-刁嘴公主授權引用）



記者鄺郁庭／綜合報導

帶日本朋友搭高鐵，看到旁邊乘客一動作，讓日本友人驚呆。粉專「高雄美食走跳-刁嘴公主」貼出一張照片，對方看到有人將平板放在折疊桌板上便離開座位，忍不住驚呼「這樣不會被偷嗎？」這一幕讓刁嘴公主笑回，「在台灣只有掛在車上的鹹酥雞，還有咬過的蛋餅才會不見」，引發熱議。

「高雄美食走跳-刁嘴公主」在粉專貼出一張照片，只見她搭高鐵時，右側乘客前方的折疊桌板是放下的狀態，上面有一台筆電或平板的3C用品。這一幕讓日本朋友一驚，「這樣不會被偷嗎？」刁嘴公主就笑回，「放心，在台灣只有掛在車上的鹹酥雞，還有咬過的蛋餅才會不見。」最後也直讚，「話說，去其他國家就不能這樣隨性，台灣是什麼寶地！！！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

照片引發熱論，就有人秒附和刁嘴公主，「抹布好像也會被偷」、「雨傘也會…」、「我掛在摩托車上的肉圓和貢丸湯就不見了」、「不怕被偷安全帽，只怕被偷食物！掛在機車上的食物被偷我會暴怒」、「台灣最常被偷的，是吃的、抹布、雨傘！」「能吃掉的都比較容易不見。」

也有網友認為，「美食街佔位、車站等車、咖啡店…還是有太多外勞和外國人，大家還是養成習慣將貴重物隨身帶，國外治安真的嚇人，連地鐵滑手機都害怕。」

※本文獲「高雄美食走跳-刁嘴公主」授權引用。