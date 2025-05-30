陸女「穿高跟鞋跑步」摔傷怒告！健身房慘賠6位數　網友炸鍋了

▲當地法院判健身房需負擔20%責任，賠給女子新台幣14萬元。（圖／翻攝微博）

文／CTWANT

此前，中國湖南省一名女子穿著高跟鞋在健身房使用跑步機，沒多久就因為跟不上速度摔倒。事後她宣稱腳踝疼痛難當，為此住院14天，並由醫院鑑定構成「10級（最輕程度）傷殘」，於是向健身房提出告訴。近日判決出爐，那怕健身房在跑步機旁的牆上貼著「不能穿高跟鞋跑步」的公告，當地法院仍然判決女子需承擔八成責任，健身房需承擔兩成責任，因此須賠償女子人民幣3.42萬元（約新台幣14萬元）。判決曝光，引起中國網友激烈討論。

據陸媒《三湘都市報》報導，這起事件發生在湖南省益陽市。2024年3月8日，劉姓女事主穿著毛衣、西褲、高跟鞋進入健身房後，在未換鞋的狀況下就踩在跑步機上，隨即啟動跑步機。很快，劉女就因為跟不上跑步機的速度，雖然抓住兩側的扶手，仍從跑步機上摔下。劉女回家後，感覺左腳還疼痛難當，到醫院住院治療了14天。

出院後，劉女的傷勢經醫院出具鑑定證明構成「十級（最輕程度）傷殘」，她並找上健身房要求賠償。健身房主張對方是自己摔傷，且跑步機旁還有張貼公告「為了您的安全，請勿赤腳或穿拖鞋、高跟鞋上跑步機」。雙方毫無共識，劉女因此起訴該健身房。

在法院審理時，法官認為劉女是具備完全民事行為能力的成年人，應當預見到活動本身所具備的風險性，也有能力判斷自己的身體狀況和體能是否適合繼續運動，並在運動過程中盡到謹慎注意義務。由於穿著高跟鞋使用跑步機是事故發生主要原因，而劉女沒有盡到必要的謹慎注意義務，因此對事故的發生存在主要過錯。

不過，法官同時指出，劉女身為健身房會員，進場過程中教練、員工未能及時制止對方穿著高跟鞋進入健身區域；在訓練時也未安排安全巡查的工作人員，無人及時發現、勸阻、制止劉女的不當訓練行為，因此認定健身房未盡到應盡的安全保障義務，對事故的發生存在一定過錯，判決健身房承擔20%賠償責任，金額為3.42萬元。

判決曝光後，在網上引起網友熱議，「一般人才不會想穿高跟鞋去跑步啊！」、「沒想到還有這種賺錢的方法」、「這是什麼新型的碰瓷嗎？」、「健身房要怎麼想到防範神經病穿著高跟鞋上去跑步？」還有網友認為：「這種判決就會導致同類案件越審越多！」

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