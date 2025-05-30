　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸女「穿高跟鞋跑步」摔傷怒告！健身房慘賠6位數　網友炸鍋了

陸女「穿高跟鞋跑步」摔傷　狀告健身房獲賠14萬！網友傻眼：這樣都能贏？

▲當地法院判健身房需負擔20%責任，賠給女子新台幣14萬元。（圖／翻攝微博）

文／CTWANT

此前，中國湖南省一名女子穿著高跟鞋在健身房使用跑步機，沒多久就因為跟不上速度摔倒。事後她宣稱腳踝疼痛難當，為此住院14天，並由醫院鑑定構成「10級（最輕程度）傷殘」，於是向健身房提出告訴。近日判決出爐，那怕健身房在跑步機旁的牆上貼著「不能穿高跟鞋跑步」的公告，當地法院仍然判決女子需承擔八成責任，健身房需承擔兩成責任，因此須賠償女子人民幣3.42萬元（約新台幣14萬元）。判決曝光，引起中國網友激烈討論。

據陸媒《三湘都市報》報導，這起事件發生在湖南省益陽市。2024年3月8日，劉姓女事主穿著毛衣、西褲、高跟鞋進入健身房後，在未換鞋的狀況下就踩在跑步機上，隨即啟動跑步機。很快，劉女就因為跟不上跑步機的速度，雖然抓住兩側的扶手，仍從跑步機上摔下。劉女回家後，感覺左腳還疼痛難當，到醫院住院治療了14天。

出院後，劉女的傷勢經醫院出具鑑定證明構成「十級（最輕程度）傷殘」，她並找上健身房要求賠償。健身房主張對方是自己摔傷，且跑步機旁還有張貼公告「為了您的安全，請勿赤腳或穿拖鞋、高跟鞋上跑步機」。雙方毫無共識，劉女因此起訴該健身房。

在法院審理時，法官認為劉女是具備完全民事行為能力的成年人，應當預見到活動本身所具備的風險性，也有能力判斷自己的身體狀況和體能是否適合繼續運動，並在運動過程中盡到謹慎注意義務。由於穿著高跟鞋使用跑步機是事故發生主要原因，而劉女沒有盡到必要的謹慎注意義務，因此對事故的發生存在主要過錯。

不過，法官同時指出，劉女身為健身房會員，進場過程中教練、員工未能及時制止對方穿著高跟鞋進入健身區域；在訓練時也未安排安全巡查的工作人員，無人及時發現、勸阻、制止劉女的不當訓練行為，因此認定健身房未盡到應盡的安全保障義務，對事故的發生存在一定過錯，判決健身房承擔20%賠償責任，金額為3.42萬元。

判決曝光後，在網上引起網友熱議，「一般人才不會想穿高跟鞋去跑步啊！」、「沒想到還有這種賺錢的方法」、「這是什麼新型的碰瓷嗎？」、「健身房要怎麼想到防範神經病穿著高跟鞋上去跑步？」還有網友認為：「這種判決就會導致同類案件越審越多！」

延伸閱讀
淚求真相3／2月大女嬰手術成腦麻　檢方竟罵家長「我都沒怪妳早產」
淚求真相4／照顧重癱愛女父又失業　夫妻吃超商折扣餐省錢給孩子買紗布
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
505 2 9922 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／成功續命！　尼克東冠G5扳回一勝
獨／噁爆！跳跳猴外送「在地美食佐汙水」　2女工程師吃完狂吐
失智婦「想見兒子」騎數十公里　協尋警得知真相眼眶泛紅
快訊／馬斯克請辭DOGE　川普白宮辦送別記者會！
徐若熙被鎖定！　多名球探赴台看
咖啡寄杯買7送7、霜淇淋買1送1！超商「端午連假優惠」懶人包

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸首個「沙戈荒」大型太陽能基地啟用　36種太陽能板搭配組合

陸湘菜品牌要憑「辣椒炒肉」炒進美國市場　開400萬年薪招首店店長

陸女「穿高跟鞋跑步」摔傷怒告！健身房慘賠6位數　網友炸鍋了

連18年！澳門普發3.69萬元給永久居民　非永久居民也有...新增一條件

陸新一代「人造太陽」再創紀錄　可控核聚變朝「應用」階段跨一大步

雲南飛蟻滿天飛　女子「抓30隻吃」肚爆痛送醫！竟因太補了

陸國台辦最新人事異動！　仇開明免職由趙世通接任副主任

陸國防部：美方不要總是為自己臆想「強大的敵人」

陸國防部又痛批「台獨」沒好下場　解放軍「時刻準備著」戰鬥姿態

王令麟首度出席媒體人高峰會：黃仁勳說得對！大陸AI與美差距小

【私訊截圖全曝光】家寧反擊Andy斷章取義！奶奶過世對話後續真相是…

【泰格與雪兒】真的很環保

【泰格與雪兒】你們斯個絕配

鍾明軒公開阿滴道歉訊息　願意同台：私下不會來往

誰能扛得住紅毯簽鏡頭？　林志玲遭考驗…楊冪秒躲開

【疲勞釀死劫】61歲婦載孫失控暴衝！ 91歲嬤被噴進騎樓無辜喪命

家寧反擊「是Andy多次出軌」　曝工作數據：誰是誰的工具人？

【我來了醫生！】惡霸犬興奮衝診療台 尾巴狂搖XD

Karina口誤「aespa⭢欸斯剖」 Winter救場失敗...狂笑場

家寧最新回應！　「自始至終都是Andy一人親手操作」

陸首個「沙戈荒」大型太陽能基地啟用　36種太陽能板搭配組合

陸湘菜品牌要憑「辣椒炒肉」炒進美國市場　開400萬年薪招首店店長

陸女「穿高跟鞋跑步」摔傷怒告！健身房慘賠6位數　網友炸鍋了

連18年！澳門普發3.69萬元給永久居民　非永久居民也有...新增一條件

陸新一代「人造太陽」再創紀錄　可控核聚變朝「應用」階段跨一大步

雲南飛蟻滿天飛　女子「抓30隻吃」肚爆痛送醫！竟因太補了

陸國台辦最新人事異動！　仇開明免職由趙世通接任副主任

陸國防部：美方不要總是為自己臆想「強大的敵人」

陸國防部又痛批「台獨」沒好下場　解放軍「時刻準備著」戰鬥姿態

王令麟首度出席媒體人高峰會：黃仁勳說得對！大陸AI與美差距小

陸首個「沙戈荒」大型太陽能基地啟用　36種太陽能板搭配組合

呂秋遠揭生母設局！作家揪LINE截圖最大疑點「沒看到告白」

關稅政策被擋　WSJ：川普團隊正「制定Plan B」準備出招

快訊／尼克東冠G5扳回一勝　布朗森、唐斯合砍56分續命

6月新制懶人包！夏季電費「每月多500元」　台鐵漲價、改點

全台手搖飲端午優惠一次看　搶喝大苑子7元水果茶、麻古買1送1

買中古屋「要選A8還是A9？」　兩派分析：是真的方便

雲林貨車天雨路滑失控！　自撞陸橋護欄「車頭爛毀」

第一視角畫面曝！男夜闖國道遭3車撞輾亡　駕駛驚恐急喊：是人嗎

台男在韓國又遭逮捕！涉嫌偷拍「最高情報機構」　疑是親中派間諜

【想不到吧～】#李多慧 想嚇 #口水 卻被拆穿　轉攻 #菲菲 身後意外大成功XD

大陸熱門新聞

飛蟻滿天飛　女抓30隻吃爆痛送醫

中國狗王「下司犬」統治狗群紅到國外

共享單車被塞「情趣用品」！她「邊騎邊震」嚇壞

連18年！澳門普發3.69萬元給永久居民 非永久居民也有...新增一條件

黃安因宣揚武統被取消國籍？　陸委會發聲嚴正說明！

陸女「穿高跟鞋跑步」摔傷怒告！健身房慘賠6位數

陸委會：館長在中國「會受禮遇」

陸新一代「人造太陽」再創紀錄 可控核聚變朝「應用」階段跨一大步

陸國防部又痛批「台獨」沒好下場

陸國台辦最新人事異動！　

王令麟首度出席媒體人高峰會

陸國防部諷美方：別為自己臆想「強大的敵人」

殲-10C總師回母校演講成「小型簽名會」 笑著求饒：根本簽不完

如白晝！廣東出現「火流星」伴隨巨響

更多熱門

相關新聞

男友朝臉上放屁　女染鼻竇炎痛苦7年

男友朝臉上放屁　女染鼻竇炎痛苦7年

國外一名女子在網路上自爆，因為前男友對她做的一個噁心行為，讓她長達7年都飽受痛苦。女子表示，前男友當時朝她臉上放了一個屁，沒想到大腸桿菌因此跑到鼻竇中，害她感染鼻竇炎。

人妻上網　發現醫生尪穿女裝拍A片

人妻上網　發現醫生尪穿女裝拍A片

台積電效應磁吸銀行大咖　1.68億買進楠梓角間店面

台積電效應磁吸銀行大咖　1.68億買進楠梓角間店面

槍手「假扮護士」！擊斃女病患

槍手「假扮護士」！擊斃女病患

西嶼鄉女夜照撿貝下水失聯！漏夜搜索未果

西嶼鄉女夜照撿貝下水失聯！漏夜搜索未果

關鍵字：

健身房女子高跟鞋摔倒賠償

讀者迴響

熱門新聞

即／連環野火　加拿大宣布緊急狀態

法官疑考慮讓柯文哲交保！請檢方提出「重中之重」證人

孫生「可以跟我要影片」被拘提50萬交保　

青鳥男神翻車？網PO「義烏台商陳思翰」打臉

NanaQ曬「與2男睡同房」照挺家寧

呂秋遠打破沉默！第一視角還原戀情始末

謝和弦開嗆家寧「噓你媽」引圍觀

羞！蔣萬安開扭蛋驚見按摩棒　下令商業處開抓

她「深V畢業裝」驚動校長　影片吸480萬觀看

川普對等關稅二度敗訴！　法官：總統無單方面徵稅權

台灣薪資天花板曝光！機師月薪32萬居冠

李怡貞一口氣列「11項特徵線索」！

北韓歡樂組美女「被拔光牙齒」！強逼口腔運動

性侵小球員還偷拍片　台中市府公布變態教練姓名

全家這招喝咖啡半價！萊爾富牛奶日買3送1

更多

最夯影音

更多

【私訊截圖全曝光】家寧反擊Andy斷章取義！奶奶過世對話後續真相是…

【泰格與雪兒】真的很環保

【泰格與雪兒】你們斯個絕配

鍾明軒公開阿滴道歉訊息　願意同台：私下不會來往

誰能扛得住紅毯簽鏡頭？　林志玲遭考驗…楊冪秒躲開

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面