計劃撤銷中國留學生簽證　國務院：不容許中共竊取科技

▲美國國務院發言人布魯斯（Tammy Bruce）。（圖／路透社）

記者葉國吏／綜合報導

美國國務院近日宣布，計劃撤銷部分中國留學生的簽證，特別是與中國共產黨有關的學生。國務院發言人布魯斯（Tammy Bruce）29日表示，美國絕不容許中共竊取美國的研究成果、智慧財產權或科技，並用於增強中國的軍事力量。

根據國務院28日發布的新聞稿，該政策旨在確保美國利益優先，並由國務院與國土安全部合作推動。新措施將撤回部分中國學生的簽證，包括涉及敏感領域（critical fields）或有中共背景的申請者。此外，未來將修改簽證申請條件，加強對來自中國和香港的申請者的審查。然而，政策具體實施日期及撤銷標準尚未公布。

布魯斯進一步強調，國務院致力於保護美國人民的言論自由，並抵制來自中共的惡意影響。她指出，國務院將利用各種手段確認入境者的身分及資格，但拒絕透露簽證撤銷的詳細條件，理由是涉及個人隱私及審查程序的有效性。

在談及關鍵領域時，布魯斯指出，這些領域關乎美國國家安全。她表示，美國不容許中共利用美國大學竊取研究成果、智慧財產權或科技，並將其用於軍事發展、情報收集或壓制反對聲音。她強調，川普政府的簽證政策旨在保護國家和公共安全，每一項簽證裁定都與國家安全息息相關。