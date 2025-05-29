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性侵41小球員還偷拍片　台中市政府公布變態少棒教練姓名

▲松志彬。（圖／資料照片）

▲資深少棒教練松志彬(左)，犯下人神共憤的性侵案，將41名小球員當禁臠猥褻，遭台中市社會局公告姓名。（圖／資料照片）

記者游瓊華／台中報導

台中市去年驚爆一國小少棒教練把小球員當後宮，不僅性侵41人，還偷拍影片，甚至在去外縣市比賽時下手，還威脅小球員不聽話就不能上場，全案爆發後引起社會譁然，變態教練除遭台中地檢署起訴外，現也遭公布他的姓名。這名淫教練就是曾多次拿下少棒錦標賽最佳教練的松志彬。

松志彬在去年底遭踢爆，自2018年至去年10月為止，為該國小棒球隊教練，7年間濫用學童對其信任，把自家小球員當成後宮伸狼手，除了撫摸學童生殖器、逼迫口交，甚至要求孩子們互摸、肛交，若不肯乖乖就範，就不讓孩子上場打球，甚至還拍攝未滿14歲少年之性影像。經受害少年家長報警後，由檢方指揮太平警分局於去年11月21日將人拘提到案，並由地院裁押禁見。

▲棒球。（圖／記者游瓊華攝）

▲台中市政府公告變態教練松志彬的名字。（圖／記者游瓊華翻攝CRC資訊網）

中檢3月偵結提起公訴，認定松志彬涉犯強制猥褻、強制性交以兒少性剝削防制條例之使兒童被拍攝性影像，罪數高達90罪，依該列表統計，總計有41名學童遭受魔爪，其中39童遭到猥褻總計60次、10童遭到性侵30次，甚至有11童遭到拍攝性影像，總計34部。

令人髮指的是，松志彬犯案地點多，包含國小宿舍、騎乘在路邊時、高中宿舍浴室、澎湖民宿房內、台東飯店內、被告車上、棒球教室內、棒球隊休息室內、球隊貨櫃屋內、棒球教室浴室、高雄商旅、學童住家、台東某行館房內、台東會館內等14處，當中還有3次利用盃賽到外地期間犯案，可憐的小球員們長期受性侵害，次數頻繁形同為松志彬的禁臠，放棄抵抗，麻木痛苦等一切情狀，向法院請從重量刑。

此外，松志彬早在2012年，就因對未滿14歲男子強制猥褻而被判刑，竟然還輾轉到台中校園任教。當時台中市長盧秀燕震怒要求徹查所有教師有無前科，但一線教師反批市府監督失靈，因為「不適任教師查詢系統」早已上線3年卻無定期查核。對此，監察委員紀惠容已申請自動調查。

台中市政府也坦承學校聘任該教練時，其教練證已過期，惟學校未查證，且學校於進用前、後均未查詢確認該教練是否有不得進用情形。至於學校何以仍予聘任？是否疏於查證？相關人員有無怠失？都還有待深入了解。

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