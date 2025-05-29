韓反潛機P-3C起飛7分鐘墜毀　失事前極力避開民宅！已搜到2具遺體

▲南韓海軍P-3C反潛機29日下午從浦項機場起飛後不久墜毀。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

南韓海軍一架P-3C反潛機（海上巡邏機）為了前往濟州島執行訓練任務，從浦項機場起飛後僅7分鐘後，便墜落在慶尚北道浦項市南區的深山，機上有4名人員搭乘，4人恐全數罹難，而稍早當局已確認搜到2具遺體，該架失事反潛機為美國製，機齡超過30年，號稱「潛水艇殺手」。

根據《韓聯社》，南韓慶尚北道浦項市南區東海面新亭里今（29）日下午1時57分，一架南韓海軍反潛機P-3C墜毀深山後燃燒，現場傳來灰黑色的濃煙，機上共有4名人員搭乘，韓媒《紐西斯通訊社》、《朝鮮日報》推測機上4人全數死亡。

消防當局在滅火工作告一段後，於稍早尋獲2具遺體，疑似為機上人員，至於剩下2人仍在搜索當中，遺體將送往浦項醫院安置。南韓軍方指出，機上4人為1名擔任機師的少校（少領）、1名大尉、2名副士官。

▲▼南韓海軍反潛機P-3C墜毀浦項，消防當局滅火後搜到遺體。（圖／達志影像／美聯社）

南韓海軍關係人士透露，該架失事反潛機原本預計在濟州島接受訓練，因此飛往浦項海軍航空司令部，在浦項接受起降訓練，只是29日下午1時43分從浦項機場起飛，才經過7分鐘的時間，就突然墜毀在深山，墜毀當時發出一陣巨響，許多民眾目睹赤紅色的火柱和直竄天際的灰黑色濃煙。

南韓海軍表示，在浦項所進行的起降訓練，是經常進行的基本訓練，而失事的P-3C反潛機並未像戰鬥機一樣擁有自行彈射逃生的功能。

有民眾拍下影片後透露，該架海軍潛艇機直到墜毀前的最後一刻，都在想辦法避免衝撞民宅。

▲南韓海軍反潛機P-3C墜毀深山，未衝撞民宅。（圖／達志影像／newscom）

報導指出，墜毀的該架P-3C反潛機為美國製，於1995年起由南韓從美國引進的軍機，P-3反潛機長度為35公尺、翼展30公尺、高度11公尺，其P-3A反潛機於1960年代初由美國航太製造商「洛克希德•馬丁」（Lockheed Martin）製造，而南韓則引進性能經過改良的P-3C。

P-3系列反潛機擁有4具渦輪螺旋槳發動機，能夠攜帶魚雷、深水炸彈、水雷、飛彈等，攻擊敵軍潛水艇與海上目標物，南韓海軍於1995年從美國引進8架P-3C反潛機，由浦項、濟州島海軍部隊運用，而韓國航空宇宙產業（KAI）則是將P-3B反潛機全面改造為8架P-3CK，合計共16架。

據悉，2017年3月美韓聯合海上軍演時，P-3C反潛機曾經追蹤俄羅斯海軍潛艦超過70個小時以上，最後逼該架俄軍潛艦浮出水面，曾因此威震一時，更被封為「潛水艇殺手」， 16架P-3C反潛機長年以來為南韓守衛東海（日本海）、西海（黃海）以及南側海域。

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