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快訊／洗錢大亨經手217億4度交保均破功　郭哲敏一審判刑11年8月

▲郭哲敏、張旭昇 。（圖／記者黃哲民攝，下同）

▲郭哲敏（中）因涉洗錢等罪嫌，審理期間4度交保，最後都被改成羈押。（資料照／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／新北報導

被稱為「洗錢大亨」的北市前88會館負責人郭哲敏，涉經營賭博網站與地下匯兌、洗錢高達217億元，不法獲利逾16億元，被起訴涉犯《銀行法》、《組織犯罪防制條例》等罪嫌，檢方具體求刑15年，新北地院審理近2年，今（29日）依照銀行法將他判刑11年8月，可上訴。

郭哲敏今年（2025年）1月辯論終結後，交保2億元並佩戴電子腳環等科技監控設備防逃，卻多次違規接近機場、海岸線引發告警，甚至配發的個案手機斷線失聯，合議庭認為他有逃亡之虞，今年4月11日緊急拘提，裁定再執行羈押，並於4月26日起延押2個月。郭今沒到庭聆判，合議庭將把判決書送到看守所給郭簽收，上訴期間屆滿時，羈押期限仍有餘裕，交給高院二審調查是否續押。

▲▼必礦科技股份有限公司總裁、金星集團董事林秉文。（圖／記者湯興漢攝）

▲同案被告必礦科技股份有限公司總裁林秉文涉洗錢，棄保300萬元潛逃國外被通緝。（資料照／記者湯興漢攝）

郭哲敏與曾為女模的現任女友錢帥君相戀10多年、2人未婚育有2名子女。本案源於郭擔任AWESOME集團負責人，2018年起以旗下睿世公司承租伺服器，提供東南亞等境外賭博業者包網平台、博弈遊戲產品供線上簽賭，抽成牟利再以多家人頭公司，將犯罪所得層層轉匯到台灣，製造金流斷點，用來購買不動產、名畫或跑車。

2020年間，郭哲敏集團勾結詐團，利用營利賭博的龐大利潤，透過虛擬貨幣交易及第三方支付平台，從事地下匯兌賺佣金，包括與號稱「百億賭王」的黑幫角頭、PG Talk必礦公司負責人林秉文合作，以必礦的PG點數做為洗錢工具，助郭男藉此向簽約商家換錢。

檢方2022年2月獲報指揮警調監控蒐證，查出郭哲敏集團經營賭博、從事地下匯兌洗錢高達217億元、不法獲利逾16億元，同年11月起數度搜索約談，查扣現金4412萬餘元、虛擬貨幣USDT泰達幣641萬2959顆（折合台幣約2.06億元）與手機、存摺等證物，並扣押郭名下不動產20筆共逾4億元。

檢方訊後聲押7嫌獲准，林秉文到案交保300萬元，並於2023年2月23日，先起訴林秉文、郭哲敏幹部杜韋蓁共18人涉犯《銀行法》、洗錢、營利賭博與詐欺等罪嫌。

▲郭哲敏2億元交保。（圖／記者陸運陞攝，下同）

▲郭哲敏（中）在新北院一審辯論終結後，獲准交保2億元，卻違反科技監控防逃規定而再執行羈押。（資料照／記者陸運陞攝）

但郭哲敏在檢方發動搜索約談前，2022年10月已搭機離境，滯留國外被通緝並註銷護照，期間頻繁往返泰國、馬來西亞與日本等地，逃亡10個月後，2023年8月在泰國曼谷落網，遣返回台歸案，在逃被通緝的共犯張旭生、陳品言也同時投案，檢方複訊後均聲押禁見獲准，2023年11月追加起訴，郭移審續押。

郭哲敏不認罪，聲稱遭檢舉人以不實內容挾怨報復，他還因當庭未請示法官，突然吃下律師給的不明藥物，惹得法官動怒追問、嚴厲警告此舉很不妥。辯護律師主張，本件地下匯兌的證人都不認識郭，無法證明郭涉入其中。

▲▼錢帥君 郭哲敏。（圖／翻攝自錢帥君IG、記者黃哲民攝）

▲前女模錢帥君（左）旁聽男友郭哲敏（右）開庭，曾PO文質疑法院的羈押標準。（圖／翻攝自錢帥君IG、記者黃哲民攝）

而為郭哲敏淡出大眾視野的錢帥君，在本案為愛多次現身旁聽，與郭深情對望，更奔走送交保金到法院，她不滿郭交保一再受阻，PO文質疑法院羈押標準、感慨子女不能跟父親團聚過節，首度公開2人交往狀況，郭還為此向法官與檢察官道歉、別計較錢的情緒發言。

本案審理期間，郭哲敏從2024年4月間起，3度獲合議庭裁定交保各5000萬元到1億元，短暫獲釋並佩戴電子腳環防逃，曾反映腳環不方便想改用手環，被法官開庭調查勸退，結果都因檢方抗告、高院撤銷交保裁定，最後維持羈押，郭在看守所還遭其他收容人拿筆筒砸傷頭。

▲▼郭哲敏晚間9點20分許跟著錢帥君一起走出地院。（圖／記者陸運陞攝）

▲錢帥君（後左2）曾奔波送保證金到法院為郭哲敏（中）辦交保，2人難得公開同框。（資料照／記者陸運陞攝）

好不容易今年（2025年）1月10日辯論終結，郭哲敏雖被檢方求刑15年，但同月13日獲准交保2億元恢復自由，他卻在交保期間，佩戴電子腳環密集觸發鄰近機場、海岸線及載具離線等告警，甚至配發的個案手機、私人手機斷線失聯。

這時因證券炒手鍾文智判刑30年5月定讞、今年3月棄保1億元逃亡，加上國寶集團總裁朱國榮，去年9月也在審理期間棄保5億元潛逃，頓時風聲鶴唳，新北院合議庭今年4月11日拘提郭到案，認為有逃亡之虞、裁定續行羈押，並從4月26日延押2個月。

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