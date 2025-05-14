　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

棄保潛逃損司法威信　最高檢建議修法增訂「保全羈押」制度

▲棄保潛逃鍾文智 。（圖／最高檢察署提供）

▲鍾文智 。（圖／最高檢察署提供，下同）

記者陳崑福／台北報導

近來一再發生重大案件被告棄保潛逃嚴重影響司法公信，最高檢察署與臺高檢署於13日召開會議研商對策，達成多項共識，包括就最高法院審理中案件有強制處分必要，而由第二審法院裁定時，儘量由二審檢察署原蒞庭檢察官持續處理；最高檢察署強烈建議修正刑事訴訟法增訂「保全羈押」制度，作為防逃釜底抽薪的有效辦法，避免目前這種「抓放曹」「走過場」的現況一再重演，實無益人心教化。

▲棄保潛逃鍾文智 。（圖／最高檢察署提供）

▲朱國榮▼徐少東。

▲棄保潛逃鍾文智 。（圖／最高檢察署提供）

最高檢指出，依臺灣高等法院頒訂之「臺灣高等法院審結刑事重大、社會矚目案件即時通知臺灣高等檢察署啟動防逃機制作業要點」第2點至第5點規定，相關案件於分案時應在卷面註記被告身分及「於辯論終結或宣判後，均請即時通知高檢」字樣；承辦書記官應於辯論終結後將宣判日期，及於宣判後將判決主文，即時以書面通知臺灣高等檢察署。

若案件經判處死刑、無期徒刑或十年以上有期徒刑確定者，依法務部頒「防範刑事判決確定案件受刑人逃匿聯繫作業要點」第2點至第5點等規定，由高等檢察署以上各級檢察署及其檢察分署於接獲法院通知特定刑事案件之宣判結果後，轉知該案指揮執行之檢察署；承辦檢察官認有確保執行之必要時，得指揮司法警察機關派員對特定刑事案件受刑人，就無隱私或秘密合理期待之行為或生活情形，進行必要之觀察及動態掌握，並隨時向檢察官報告觀察及動態掌握情形。

而依刑事訴訟法第121條第2項規定，案件在第三審上訴中時，有關命具保、責付、限制住居或羈押等相關處分，由第二審法院裁定之。故針對重大、社會矚目案件，為使檢察官得適時提供妥切之強制處分建議供法院參酌，儘量由二審檢察署原蒞庭檢察官持續處理有關該等強制處分之蒞庭、意見表達及收受該強制處分之裁定並決定是否抗告；如承辦人員有異動，並請確實做好案件交接，避免遺漏。

上述行政規則僅是由法院於判決後將裁判結果通知檢察署，惟依實務情形檢察官受通知時，該判重刑的被告多早已失去蹤跡，故縱然通知，實際成效有限。又目前雖有科技設備監控措施，然對有心要逃亡的被告而言，也未必是最有效手段。

最高檢表示，依美國、日本、德國立法例，被告一旦經事實審法院判決有罪，就以羈押為原則，例外始交保，如此才符合常理及國民法律感情，然我國情形卻是被告縱經法院判處重刑，仍得保有行動自由，進而利用各種機會逃亡，尤其當刑度愈重時，逃亡動機愈高，以致司法警察機關疲於奔命、防不勝防，實應藉此機會重新檢視，於制度面健全法制。

法務部早於105年間即參考多數專家、學者意見，認應修正刑事訴訟法增訂「保全羈押」制度：明定宣判時被告有到庭義務、經判處一定刑期（例如5年）以上時，法院應當庭審酌是否羈押，以確保後續上訴程序或判決確定後的執行；至於宣判一定刑度以下，或個案確無羈押必要者，則輔以科技設備監控等其他替代措施。

如此，對有高度逃亡動機者，施以較強的拘束處分，逃亡可能性較低者，則依次減輕拘束強度，才是合理的法制設計，也才不會發生如朱國榮、鍾文智、徐少東等遭判處重刑之被告，卻仍保有自由，最終發生逃亡結果，司法偵審白忙一場之情形，令人遺憾。最高檢察署強烈建請相關主管機關正視此問題，從制度面重新檢視修正，否則目前這種「抓放曹」「走過場」的現況一再重演，實無益人心教化。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
581 2 7462 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
國家級警報誤判錯發！　氣象署：原估達規模6.4
快訊／阿虎到案！　「戴帽+口罩現身」畫面曝　
百萬YTR「轉機轉到飛機飛走」！　被目睹狼狽一幕
王喜爆來台遭下藥性侵2次！　醒來躺在排泄物中
台灣「漢人」變「其餘人口」　國台辦：有何顏面面對列祖列宗？
陳大天被逮波及「炎上鍾明軒」！　薩泰爾：是也不用這麼努力
快訊／富公子閃兵被逮！　雙手遮臉畫面曝
快訊／10:48嘉義規模4.5地震　最大震度4級
快訊／發生有感地震　估震度4級以上

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

獨／高雄工廠重大意外！員工手指遭機台夾到骨折　市府勒令停工

抓包前夫婚內出軌　她「轉存小三私密照」反被判刑3個月

快訊／閃兵集團再1人到案　藝人阿虎「戴帽+口罩」現身畫面曝　

查大罷免遭疑配合政治清算、押人取供　南檢：辦案不分顏色

高溫33度！台中婦柏油路跌倒「臉部燙出水泡」　重複說住家路段

苗栗政二代捲入賭博糾紛...涉糾眾押人被逮　檢方聲押4人

新竹三環幫主遭槍殺斷掌慘死　父被毆他率5幫眾報仇...7煞起訴

超速50km被罰1萬2提訴訟　他辯「急著送妻就醫」遭法官駁回

桃園母遭假女兒使詐欲匯67萬元　警民合作識破騙局保住積蓄

快訊／查王大陸「閃兵集團」！警帶回富公子　雙手遮臉畫面曝

【等著被扣牌！】三寶騎士「靠邊不打燈」被按喇叭不爽了！惱羞追上逼車

【會想跟我離婚嗎？】妻見尪認真思考送上一巴掌：你真的敢想喔

【溫馨感人QQ】女兒女婿悄回台給驚喜！爸眼眶泛紅

【試探男友崩潰邊緣】她停車讓男友快瘋掉　後車門掀背離牆不到1cm

拖板車轉彎機械臂「正面巴臉」對向車　2禮拜新車全毀畫面曝

美珠被問「男友下落」神回：He's gone！XD

【爸爸融化❤‍】突聽1歲兒奶音喊「爸爸」超開心XD

【新車毀了】拖板車未注意機械臂長度！轉彎瞬間正面砸對向車

【激情狂舞】寶可夢機台出貨6星密勒頓的喜悅，誰懂？

霖霖私密照外流　籃籃籲「最後防線」

獨／高雄工廠重大意外！員工手指遭機台夾到骨折　市府勒令停工

抓包前夫婚內出軌　她「轉存小三私密照」反被判刑3個月

快訊／閃兵集團再1人到案　藝人阿虎「戴帽+口罩」現身畫面曝　

查大罷免遭疑配合政治清算、押人取供　南檢：辦案不分顏色

高溫33度！台中婦柏油路跌倒「臉部燙出水泡」　重複說住家路段

苗栗政二代捲入賭博糾紛...涉糾眾押人被逮　檢方聲押4人

新竹三環幫主遭槍殺斷掌慘死　父被毆他率5幫眾報仇...7煞起訴

超速50km被罰1萬2提訴訟　他辯「急著送妻就醫」遭法官駁回

桃園母遭假女兒使詐欲匯67萬元　警民合作識破騙局保住積蓄

快訊／查王大陸「閃兵集團」！警帶回富公子　雙手遮臉畫面曝

獨／高雄工廠重大意外！員工手指遭機台夾到骨折　市府勒令停工

獨／社福惡霸爭議延燒！　社福給議會資料竟遭林月琴電話關切

快閃！朱立倫北市動員「罷雙吳」　臨時取消受訪連議員都傻眼

性侵女病人的醫師都可被保護！他嘆台灣醫界「會站隊更重要」

美國國債避險地位堪憂　台灣2檔千億規模ETF走低

參與「麥加朝覲」注意2類疫苗證明要求　疾管署給預防疾病3提醒

泰豐68億元出售桃園觀音廠　股價直奔漲停價位

民眾遭冒名連署罷免吳思瑤　無意罷免卻「被填」2份不同筆跡連署

抓包前夫婚內出軌　她「轉存小三私密照」反被判刑3個月

「宇宙滅亡時間」比預期早得多！　荷蘭研究證實了

【把外傭當家人】感動淚崩！蛋糕慶生太暖心了T^T

社會熱門新聞

獨／藝人閃兵案擴大！　《棒棒堂》李銓、陳大天被抓了

快訊／陳大天涉閃兵案！被逮畫面曝光

欠稅9年不繳！　1物被查扣他秒繳清

即／色魔NONO侵犯6女　嗆「沒射精不算」今重判

快訊／上班快改道！　國1回堵10公里

李銓涉閃兵到案　昔跟大12歲余筱萍交往

啦啦隊員又爆不倫！小珍奶吃人夫喊「寶寶」

朱亞虎翻供：柯文哲、應曉薇通話是猜測

國安局少將「扯罩強吻」馬尾妹　性騷黑歷史一籮筐

快訊／北市中山區砍人！1人「身中多刀」滿地血

國安局官官相護！　「輕熟女同事」被性騷反被處理

桃園鐵皮資收廠深夜燃燒　消防出動60人灌救

彰警獨創「佛系拖吊」半路攔到車就放行

小蝦捲入閃兵風波！　昔放話「畢業就當兵」自打臉

更多熱門

相關新聞

徐少東失聯　最高檢籲法院科技監控

徐少東失聯　最高檢籲法院科技監控

三聯集團負責人徐少東涉非法吸金22億餘元，二審遭重判12年。他原本被法院要求每週要到戶籍地派出所報到，卻驚傳沒有報到，人間蒸發。最高檢察署13日晚間發布聲明，強調已經責成高雄地檢署組成專案小組調查；此外，有鑑於近來發生許多重大刑案被告落跑事件，最高檢呼籲法院實施科技監控，避免脫逃事件再發生。

快訊／不法關說最重判5年　刑法修正三讀增妨害司法公正罪

快訊／不法關說最重判5年　刑法修正三讀增妨害司法公正罪

「偵查中辯護權之定位與範圍」研討會　台中場反應熱烈

「偵查中辯護權之定位與範圍」研討會　台中場反應熱烈

鍾文智潛逃檢方聲請沒入1億保證金　北院先准3千萬

鍾文智潛逃檢方聲請沒入1億保證金　北院先准3千萬

鍾文智潛逃！免電子監控裁定書竟未公開　高院召開自律會

鍾文智潛逃！免電子監控裁定書竟未公開　高院召開自律會

關鍵字：

司法公信棄保潛逃最高檢察署刑事訴訟法防逃機制

讀者迴響

熱門新聞

陳大天被逮「到案前在家畫面曝光」

獨／藝人閃兵案擴大！　《棒棒堂》李銓、陳大天被抓了

快訊／陳大天涉閃兵案！被逮畫面曝光

網瘋猜「誰控制神轎？」　大轎組說法曝

520快存！LINE「22款免費貼圖」限時下載

許仁杰徹底切割謝京穎　咖啡店把妹聊到被趕

快訊／大根涉逃兵發聲了！「陳零九陳大天也出事」

AV女優突多大片刺青片量恐銳減

派翠克爆秘戀「啦啦隊女神檸檬」　深夜陪返香閨

薛楷莉暈船被騙財色！60歲建築師董事玩超大

欠稅9年不繳！　1物被查扣他秒繳清

台日愛吃生魚片種類大不同　過來人曝原因

日月光「長公主」入接班團隊！　起底是美國主持人

即／色魔NONO侵犯6女　嗆「沒射精不算」今重判

《食尚玩家》男星淡出「轉行當乩身」

更多

最夯影音

更多

【等著被扣牌！】三寶騎士「靠邊不打燈」被按喇叭不爽了！惱羞追上逼車

【會想跟我離婚嗎？】妻見尪認真思考送上一巴掌：你真的敢想喔

【溫馨感人QQ】女兒女婿悄回台給驚喜！爸眼眶泛紅

【試探男友崩潰邊緣】她停車讓男友快瘋掉　後車門掀背離牆不到1cm

拖板車轉彎機械臂「正面巴臉」對向車　2禮拜新車全毀畫面曝

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面