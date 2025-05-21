34年爛帳對簿公堂！姊控弟欠她44萬　扯「通靈作證」遭打臉

▲弟弟34年前欠44萬元賭債未還提，姊姊向法官指透過「通靈」可取得證詞。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者唐詠絮／彰化報導

阿雄(化名)因賭博，34年前向姊姊借34萬元，由姊夫簽發支票交給賭場老大還債；1個月後再向姊夫借10萬元，還給姊姊，由於2筆借款當年均無簽立借據，多次毀損財物，姊姊提告求償55萬元及利息。案經法院審理後，原告聲稱可透過「通靈」取得證詞，但法院認為此類主張欠缺客觀證據，未能舉證借貸與侵權事實，日前判決駁回其訴。

原告主張，弟弟賭博欠債未還，還潑泥沙、毀損車輛，弟弟因賭博需求，先後於1991年3月及4月向她和丈夫借款34萬元與10萬元。34萬元部分由丈夫簽發支票交付賭場負責人配偶兌現，10萬元則以現金交付。丈夫已將債權轉讓予她，並以電話通知被告，但兩筆借款均未立借據，被告迄今未清償。

此外，原告指控被告因誤認她向姊姊透露賭博一事，竟在親戚彰化住處向她潑灑泥沙，並駕車撞壞其車輛；另於台中住處破壞鋁門，合計求償11萬元損害，連同借款本息共55萬元。

被告全盤否認原告主張，強調過去雖曾借款50萬元，但已清償完畢並取回房屋權狀擔保。對於34萬元與10萬元借款，被告堅稱從未借貸，要求原告舉證。至於侵權行為，被告駁斥「均非事實」，並質疑原告無法提出具體事證。

法院審理，原告僅口述借款過程，稱支票號碼不詳、賭場負責人身份無法核實，且10萬元現金交付無收據。雖聲稱可透過「通靈」方式得知賭場老大姓名，並由裝潢工人作證，但法院認為此類主張欠缺客觀證據。此外，當年高額借款未立字據，亦不符常理。

法官依民事訴訟法第277條，原告須先證明債權存在及侵權事實，然而原告未能提出事發日期、受損照片或修繕單據，僅模糊指稱「民國80年(西元1991年)間某日」發生毀損，求償金額亦無依據。法院認為，縱使傳喚相關證人，也無法釐清無具體時間點的指控。

法官最終認定，原告未盡舉證責任，借貸與侵權行為均無法證明，判決駁回其訴。至於原告聲請傳喚的證人，因與待證事實無直接關聯，法院亦認為無調查必要。全案仍可上訴。