快訊／不法關說最重判5年　刑法修正三讀增妨害司法公正罪

▲立法院會三讀。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

立法院今（13日）三讀通過《刑法》部分條文修正案，加重「棄保潛逃」刑責，經合法傳喚無正當理由不到庭，並經發布通緝者，處三年以下有期徒刑。另也增訂「妨害司法公正罪」，在司法案件偵查、審判或執行中，利用職務、身分或地位之影響力對法官、檢察官或其指揮監督長官為不法關說者，處五年以下有期徒刑，得併科五十萬元以下罰金。

三讀條文第一百六十一條加重脫逃者刑度，依法逮捕、拘禁之人脫逃者，處三年以下有期徒刑。損壞拘禁處所械具或以強暴脅迫犯前項之罪者，處一年以上七年以下有期徒刑。聚眾以強暴脅迫犯第一項之罪者，在場助勢之人，處三年以上十年以下有期徒刑。首謀及下手實施強暴脅迫者，處五年以上有期徒刑。前三項之未遂犯，罰之。

另外，針對棄保潛逃者，根據三讀修正條文第一百六十一條之一，經檢察官或法官命具保、責付、限制住居或限制出境、出海，經合法傳喚無正當理由不到庭，並經發布通緝者，處三年以下有期徒刑。

本次修法也新增第十章之一，妨害司法公正罪；三讀條文第一百七十二條之一，對於證人、鑑定人、專家證人或通譯，行求、期約或交付不正利益，而約其不為證言、鑑定或傳譯，或約其為一定之證言、鑑定或傳譯者，處三年以下有期徒刑，得併科三十萬元以下罰金。證人、鑑定人、專家證人或通譯就證言、鑑定或傳譯之事項，要求、期約或收受不正利益者，亦同。

新增第一百七十二條之二，意圖使證人、鑑定人、專家證人或通譯不為證言、鑑定或傳譯，或使其為一定之證言、鑑定或傳譯，對其本人或其之配偶、直系血親、三親等內旁系血親、二親等內姻親或家長、家屬、與其訂有婚約者或其他身分上或生活上有密切利害關係之人，實行犯罪行為者，依其所犯之罪，加重其刑至二分之一。

新增第一百七十二條之三，意圖使法官、檢察官不為一定或為一定之裁判、處分、終結偵查、上訴、抗告或指揮執行之命令，在司法案件偵查、審判或執行中，利用職務、身分或地位之影響力對法官、檢察官或其指揮監督長官為不法關說者，處五年以下有期徒刑，得併科五十萬元以下罰金。前項法官、檢察官因而不為一定或為一定之裁判、處分、終結偵查、上訴、抗告或指揮執行之命令者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金。

綠委莊瑞雄表示，要特別跟兩黨委員示警，刑法161條是1年以下有期徒刑，現在提高到3年，那162條把人放掉不是更嚴重，卻也是3年，這是什麼立法邏輯？國民黨說是要讓權貴潛逃多一條罪，民間很多告訴乃論之罪，比方說我跟羅智強打架，旁邊王鴻薇勸一下我們就和解，之後地檢署傳票送來，我以為講完沒事就不去開庭了，但按照今天修法，就是關三年，為了對付權貴卻傷及無辜老百姓。

莊瑞雄指出，老百姓有時候非公共場合賭博怡情罰9千，之後送到地檢署責付要開庭，本來想說罰錢而已，要打工就沒去，但開庭哪管那麼多，最後本罪沒事，卻中一條棄保潛逃罪，害死老百姓，國民黨結交的全都是權貴，自己認識的都是老百姓，告訴乃論之罪可以撤回，最後本罪沒有了，老百姓全都棄保潛逃罪，這樣邏輯通嗎？

白委黃珊珊表示，台灣金融犯罪吸金數百億，卻個個棄保潛逃，這對有關係、有影響力者並沒有任何成本或代價，棄保潛逃罪是重要條文，法條很清楚，合法傳喚未到案且發布通緝後，才會有棄保潛逃犯罪，大家可以討論程度到哪，不會一次未到庭就成立。

藍委翁曉玲表示，這是關乎每位國民公平正義，如果大家不清楚什麼叫關說，可以網路搜索柯建銘關說，現實中一些不法分子，透過行賄等方式惡意破壞司法審判中立性，讓正義遙不可及，更侵害人民對司法信任，刑事案件中，若有證人虛假證詞誤判無辜，或專業鑑定人因為不正利益失真，這些都是司法災難 高官甚至以行賄方式左右法官甚至證人，讓社會弱勢無法得到應有保護。

至於相關條文未採用民進黨團版本提議納入「施壓」，藍委吳宗憲則表示，施壓沒有明確法律原則，所以自己不敢放進去，會對未來審判產生影響。