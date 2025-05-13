　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／不法關說最重判5年　刑法修正三讀增妨害司法公正罪

▲▼核管法 表決 三讀 敲槌 立法院院會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院會三讀。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

立法院今（13日）三讀通過《刑法》部分條文修正案，加重「棄保潛逃」刑責，經合法傳喚無正當理由不到庭，並經發布通緝者，處三年以下有期徒刑。另也增訂「妨害司法公正罪」，在司法案件偵查、審判或執行中，利用職務、身分或地位之影響力對法官、檢察官或其指揮監督長官為不法關說者，處五年以下有期徒刑，得併科五十萬元以下罰金。

三讀條文第一百六十一條加重脫逃者刑度，依法逮捕、拘禁之人脫逃者，處三年以下有期徒刑。損壞拘禁處所械具或以強暴脅迫犯前項之罪者，處一年以上七年以下有期徒刑。聚眾以強暴脅迫犯第一項之罪者，在場助勢之人，處三年以上十年以下有期徒刑。首謀及下手實施強暴脅迫者，處五年以上有期徒刑。前三項之未遂犯，罰之。

另外，針對棄保潛逃者，根據三讀修正條文第一百六十一條之一，經檢察官或法官命具保、責付、限制住居或限制出境、出海，經合法傳喚無正當理由不到庭，並經發布通緝者，處三年以下有期徒刑。

本次修法也新增第十章之一，妨害司法公正罪；三讀條文第一百七十二條之一，對於證人、鑑定人、專家證人或通譯，行求、期約或交付不正利益，而約其不為證言、鑑定或傳譯，或約其為一定之證言、鑑定或傳譯者，處三年以下有期徒刑，得併科三十萬元以下罰金。證人、鑑定人、專家證人或通譯就證言、鑑定或傳譯之事項，要求、期約或收受不正利益者，亦同。

新增第一百七十二條之二，意圖使證人、鑑定人、專家證人或通譯不為證言、鑑定或傳譯，或使其為一定之證言、鑑定或傳譯，對其本人或其之配偶、直系血親、三親等內旁系血親、二親等內姻親或家長、家屬、與其訂有婚約者或其他身分上或生活上有密切利害關係之人，實行犯罪行為者，依其所犯之罪，加重其刑至二分之一。

新增第一百七十二條之三，意圖使法官、檢察官不為一定或為一定之裁判、處分、終結偵查、上訴、抗告或指揮執行之命令，在司法案件偵查、審判或執行中，利用職務、身分或地位之影響力對法官、檢察官或其指揮監督長官為不法關說者，處五年以下有期徒刑，得併科五十萬元以下罰金。前項法官、檢察官因而不為一定或為一定之裁判、處分、終結偵查、上訴、抗告或指揮執行之命令者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金。

綠委莊瑞雄表示，要特別跟兩黨委員示警，刑法161條是1年以下有期徒刑，現在提高到3年，那162條把人放掉不是更嚴重，卻也是3年，這是什麼立法邏輯？國民黨說是要讓權貴潛逃多一條罪，民間很多告訴乃論之罪，比方說我跟羅智強打架，旁邊王鴻薇勸一下我們就和解，之後地檢署傳票送來，我以為講完沒事就不去開庭了，但按照今天修法，就是關三年，為了對付權貴卻傷及無辜老百姓。

莊瑞雄指出，老百姓有時候非公共場合賭博怡情罰9千，之後送到地檢署責付要開庭，本來想說罰錢而已，要打工就沒去，但開庭哪管那麼多，最後本罪沒事，卻中一條棄保潛逃罪，害死老百姓，國民黨結交的全都是權貴，自己認識的都是老百姓，告訴乃論之罪可以撤回，最後本罪沒有了，老百姓全都棄保潛逃罪，這樣邏輯通嗎？

白委黃珊珊表示，台灣金融犯罪吸金數百億，卻個個棄保潛逃，這對有關係、有影響力者並沒有任何成本或代價，棄保潛逃罪是重要條文，法條很清楚，合法傳喚未到案且發布通緝後，才會有棄保潛逃犯罪，大家可以討論程度到哪，不會一次未到庭就成立。

藍委翁曉玲表示，這是關乎每位國民公平正義，如果大家不清楚什麼叫關說，可以網路搜索柯建銘關說，現實中一些不法分子，透過行賄等方式惡意破壞司法審判中立性，讓正義遙不可及，更侵害人民對司法信任，刑事案件中，若有證人虛假證詞誤判無辜，或專業鑑定人因為不正利益失真，這些都是司法災難　高官甚至以行賄方式左右法官甚至證人，讓社會弱勢無法得到應有保護。

至於相關條文未採用民進黨團版本提議納入「施壓」，藍委吳宗憲則表示，施壓沒有明確法律原則，所以自己不敢放進去，會對未來審判產生影響。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
570 3 3240 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
小龍女又爆不倫！小珍奶吃人夫喊「寶寶」　正宮收親密照氣炸
醫實測3週「只吃魚不吃肉」結果血脂掉一半　曝1類魚效果最好
永和3連撞！騎士遭「攔腰撞倒」血流一地　送醫不治
在野修核管法延役核電廠　政院：修法不涉核三2號機「無延役評估
黃仁勳現身沙烏地阿拉伯　同框川普、沙國王儲
人氣AV女優「突紋大片刺青」　片量恐銳減

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

《核管法》修法三讀　朱立倫：國民黨守住台灣經濟最後一道防線

剴剴案還查出2受虐童　許淑華批北市訪視流程、機制失靈

內政部將推婚育宅　將朝加碼補貼、優先入住等4方向辦理

在野修核管法延役核電廠　政院：修法不涉核三2號機「無延役評估」

快訊／不法關說最重判5年　刑法修正三讀增妨害司法公正罪

賴清德：雞蛋不放同個籃子　台灣產業從西進中國轉向

李文忠性騷案下台　張茂桂撰文逆風讚：政治圈很難見的典範

教宗良十四世5年前就跟潘孟安結緣　曾在秘魯接收屏東防疫禮包

罷免二階未達標！成功守住彰化西南角　謝衣鳯：感謝支持者

快訊／《核管法》修法三讀　核電廠年限「40年延至60年」

豬哥亮離世8年AI復活！　陳亞蘭.王彩樺當場淚崩

搭私人飛機抵台！ #黃仁勳 妻子、兒女快閃現身

【全部起床重睡】男熱情打招呼...狗狗們驚醒爆氣狂叫！

【不要去醫院！】汪見路線不對腿抖超大力 媽無奈：只是換路線去公園而已

【犯錯了？】高中老師等朋友下班 習慣性插手一臉超嚴肅XD

媽問兒的胎內記憶傻眼↓ 老天爺說我太吵踢我下來

【最完美的理由】當你不想去一個局...只好用洗衣機製造「心電圖聲」婉拒

【狗狗挑戰】分開10天主人裝路人等邊牧 牠散步路過差點認不出XD

【這我可不哄】嬰兒哭鬧狗叔在旁眼神滿滿無奈

【第一視角】苗62線天降恐怖「石雨」　騎士S型躲閃險遭砸

《核管法》修法三讀　朱立倫：國民黨守住台灣經濟最後一道防線

剴剴案還查出2受虐童　許淑華批北市訪視流程、機制失靈

內政部將推婚育宅　將朝加碼補貼、優先入住等4方向辦理

在野修核管法延役核電廠　政院：修法不涉核三2號機「無延役評估」

快訊／不法關說最重判5年　刑法修正三讀增妨害司法公正罪

賴清德：雞蛋不放同個籃子　台灣產業從西進中國轉向

李文忠性騷案下台　張茂桂撰文逆風讚：政治圈很難見的典範

教宗良十四世5年前就跟潘孟安結緣　曾在秘魯接收屏東防疫禮包

罷免二階未達標！成功守住彰化西南角　謝衣鳯：感謝支持者

快訊／《核管法》修法三讀　核電廠年限「40年延至60年」

《核管法》修法三讀　朱立倫：國民黨守住台灣經濟最後一道防線

張秀卿為愛女籌2000萬　她考上伯克利「3年就唸完」絕美畢業照曝光！

富邦大董親勉奏效！悍將5比3擊敗雄鷹　中止主場7連敗

《親愛的仇敵》7金句：當一個男人特別愛你，他不是把你當女兒就是當媽

超商3款食物健康卻「容易被忽略」！醫師讚：還能拿來當點心

520快存！LINE「22款免費貼圖」限時下載　超Q小熊布朗一鍵下載

小龍女又爆不倫！小珍奶偷吃人夫喊「寶寶」　正宮收照片氣炸怒告

吉力吉撈滿貫＋李凱威4打點！味全9:3兄弟　羅戈仍悲情吞敗

喝咖啡提神反傷身！營養師曝過度攝取咖啡因「副作用」一次看

剴剴案還查出2受虐童　許淑華批北市訪視流程、機制失靈

張惠妹忍淚唱〈身後〉哀悼大S：我很想妳

政治熱門新聞

即／高雄雙罷劫總部突宣布解散

一早開議竟無人在場　韓國瑜怒：請自重

罷團在苗栗踢鐵板！連署截止未達法定門檻

川普突提統一？　總統府：未觸及台灣！掌握情勢請國人放心

快訊／第4起罷藍委案連署失敗　罷免謝衣鳯二階連署未達標

快訊／《核管法》修法三讀　核電廠延役最長20年

才剛修法！王鴻薇稱10月連假太多「建議分到11月」　綠酸沒熟讀法案

川普突然提統一　我外交部：美中談判未觸及台灣

賴清德：中台發生戰爭必是中國挑起的　台菲日美應合作防堵

賴清德知習近平餐敘可能性低　釋善意喊對話交流、和平共榮拚經濟

30藍委二階連署達標！　送件數最多洪孟楷、達成率最高徐巧芯　

即／雙罷劫鬧內鬨！2領銜人4聲明否認解散

卓榮泰曝推「婚育宅」　住社宅生一胎補貼50%租金

誰下令幽靈連署抄名冊？國民黨中央藏鏡人曝　涉案黨工幾乎全認罪

更多熱門

相關新聞

民進黨可以討厭中國　但不該拒絕中國市場

民進黨可以討厭中國　但不該拒絕中國市場

在一個世界巨變的時代中，更可以凸顯國家執政者的遠見與智慧，尤其臺灣長期夾在美中兩大強權的推擠中，執政者更需要有超乎其他國家領袖的能力，才能在這種詭譎的政治環境中安身立命，但是我們看到國內的政治局勢，卻不禁感到憂心忡忡。

世壯運狀況多　送選手手錶疑淘寶貼牌

世壯運狀況多　送選手手錶疑淘寶貼牌

藍白轟如「吳春城翻版」　林月琴再反擊：我沒有立法圖利自己

藍白轟如「吳春城翻版」　林月琴再反擊：我沒有立法圖利自己

起訴書揭連署造假藏鏡人　藍：不必炒作

起訴書揭連署造假藏鏡人　藍：不必炒作

林沛祥嗆罷團「社會邊緣人」拒道歉　綠委痛批權貴草包

林沛祥嗆罷團「社會邊緣人」拒道歉　綠委痛批權貴草包

關鍵字：

民眾黨國民黨司法刑責棄保潛逃民進黨莊瑞雄黃珊珊刑法不法關說罪

讀者迴響

熱門新聞

王文洋包養163公分嫩妹　身分起底相差40歲

即／色魔NONO侵犯6女　嗆「沒射精不算」今重判

快訊／辜仲諒涉澄清湖購地案！北院今判7年8月

李唯楓「被隱婚妻轟出門」哭了！離婚3原因曝光

王文洋「桃色劫」盤點！　名媛勒索320萬最終成植物人

即／惡保母姊妹虐死剴剴　判決結果揭曉

大地震前兆？果園上萬「馬陸」大爆發

AI：妳老公出軌了！人妻崩潰提離婚

京城銀行599億賣出併入永豐金　成立77年將告別台股

出售設備！　台積電19：15重訊記者會

Uber「雨中丟包」討500小費　13歲女麥帥橋下大哭

台積電1915發重訊！將出售設備給VSMC

即／高雄雙罷劫總部突宣布解散

黃仁勳專機抵台後又閃電離台　輝達總部有意設花博

王文洋「包養嫩女」照片曝光！　布局縝密告索10億

更多

最夯影音

更多

豬哥亮離世8年AI復活！　陳亞蘭.王彩樺當場淚崩

搭私人飛機抵台！ #黃仁勳 妻子、兒女快閃現身

【全部起床重睡】男熱情打招呼...狗狗們驚醒爆氣狂叫！

【不要去醫院！】汪見路線不對腿抖超大力 媽無奈：只是換路線去公園而已

【犯錯了？】高中老師等朋友下班 習慣性插手一臉超嚴肅XD

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面