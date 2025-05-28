台鐵推「花東會員優惠」點數3或5倍　下次購票最多95折

▲台鐵推花東會員優惠，點數回饋3倍或5倍。（圖／台鐵公司提供）

記者李姿慧／台北報導

台鐵6月23日起票價全面調漲，平均漲幅26.8％，長途採遞遠遞減降低漲幅，其中台北到花蓮自強號由440元調升至583元，台北-台東從783元漲為936元，引發花東反彈，台鐵公司今宣布6月23日起推出「花東會員優惠措施」，會員點數平日最高5倍回饋，假日3倍回饋，點數可折抵下次乘車票價，等於最多可享95折。

凍漲30年的台鐵票價6月23日起將全面調漲，不過卻引發花東不滿，要求凍漲或降價，在行政院和交通部要求下，台鐵將推出「花東會員優惠措施」，台鐵公司表示，為照顧花東地區居民交通需求，乘車日自114年6月23日起，設籍於花蓮縣或台東縣之會員旅客將可享購票點數加倍回饋，假日享3倍回饋，平日更達5倍。

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根據台鐵規劃，訂票人須為台鐵會員，且訂票人及乘客皆設籍花蓮縣或台東縣，購買起、迄任一站位於花蓮和平至台東大武間之對號列車車票者，可於訂票後、付款前申請參加「會員點數倍數送」活動，經審核符合資格者，於乘車後最高可享5倍點數加倍回饋優惠，最多可折抵下次購票50%票價。

其中平日周一至周四及補班日每50元消費原獲1點，加倍後可獲得5點；假日包括周五、非補班日之周六及周日、國定假日、連續假期期間及其前一日等，每50元消費原獲1點，加倍後可獲得3點。

若依此試算，以花東居民加入會員為例，若從台北搭台鐵自強號到花蓮票價為583元，每消費50元可賺取一點，一般會員將可賺取11點，花東會員平日可賺取55點、假日換取33點，每2點可折抵1元，代表花東居民下次購票，最多可折抵16元或27元，等同假日搭車回饋16元，約97折，平日搭車回饋27元，等同約95折。

台鐵公司呼籲，花東居民可及早加入會員，並於訂票後、付款前確認完成「會員點數倍數送」申請，確保享有專屬優惠，台鐵也將在東部各大站點設立協助窗口，服務有需要旅客。