繼光香香雞畢業季「買1送1」　地瓜球、雞脆骨下殺18元起

▲繼光香香雞夏日祭典活動來了。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

歡慶畢業季來臨，繼光香香雞宣布推出「夏日祭典」優惠活動，5款人氣點心享買1送1，6月5日起連3周於全門市限時開跑。即日起還有強勢回歸夯品「樂薯」，且提供2種口味任選，薯條控把握機會吃。

▲5款人氣點心可享買1送1優惠。

繼光香香雞「夏日祭典」好康優惠來了，6月5日起至6月22日每周四五六日祭出「5大夯品買1送1」，凡單筆消費滿200元即享優惠，首周（6月5日至6月8日）優惠品項為「蒜脆杏鮑菇」，換算下來一份只要38元。

第2周（6月12日至6月15日）為「樂薯（中山旗艦店除外）」以及「墨魚甜不辣」，平均每份不到40元；第3周（6月19日至6月22日）則推「甜心地瓜球」及「雞脆骨」，平均一份只要18元起，限時12天只要銅板價就能吃到經典美味。

繼光香香雞經典夯品「樂薯」即日起也強勢升級回歸，薯條變得更加飽滿，現點現炸，每一口都能吃到馬鈴薯的鬆軟綿密口感，並提供原味（65元）、塔塔風味（75元）共2種口味選擇。

▲21風味館祭出網羅4大組合優惠。（圖／業者提供）

同樣為迎接畢業季，「21風味館（21PLUS）」至6月24日前祭出夏日同樂會活動，4大組合最高可享5折起優惠，包括「香草烤雞特價379元」、「香脆炸雞桶5入特價288元」、「香草烤雞+香脆炸雞桶5入特價619元」，以及「中杯經典冷飲買1送1（ 限定蜂蜜綠茶／無糖四季春）」，飲品優惠限消費任一品項才可享加購價，提醒21TOGO、台大微風門市及外送平台不適用此優惠。