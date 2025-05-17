上億違建「英之園」確定強拆！網友戲稱：潮汕最牛違建豪宅

▲「英之園」估值破億元，但卻是違建。（圖／翻攝大皖新聞）



記者蔡紹堅／綜合報導

廣東汕頭知名違建豪宅「英之園」將被強制拆除，當地官方已發出強拆公告，並於16日進一步通報，對構成犯罪人員依法追究刑事責任，及對有關部門公職人員進行嚴肅追責問責。

根據通報，「英之園」位於汕頭市潮陽區西臚鎮西二社區，佔地57.389畝，建築物面積1.035萬平方米，估價1.14億元人民幣，涉及非法佔用集體工業用地和耕地，未經審批擅自建設，侵害集體及公共利益，根據《土地管理法》《城鄉規劃法》等法律法規，對其作出行政處罰，並先後經行政復議、行政訴訟，現依法進入行政強制執行程序。

通報提到，針對「英之園」違建問題，紀檢監察機關、司法機關深入調查，已對構成犯罪人員依法追究刑事責任，對有關部門公職人員進行嚴肅追責問責，「接下來，潮陽區將全面排查，依法依規嚴厲查處違建問題，維護群眾合法權益。」

「英之園」2013年開始籌備建設，俗稱「大觀園」，具有典型潮汕建築風格，採用潮汕地區特有的「駟馬拖車」格局，院內包含四棟北京四合院風格的建築以及七棟後歐式別墅，據稱耗資10億元人民幣，被不少網友稱為「廣東潮汕最牛違建私人豪宅」。