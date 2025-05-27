彰化8隻鵝離家出走！霸氣逛大街還逆向　用路人紛紛禮讓

記者唐詠絮／彰化報導

彰化市中華西路巷弄內今（27）日上午出現一支特殊的「遊行隊伍」：8隻鵝排成一列大搖大擺地逛起大街。這群鵝不僅集體橫越馬路，還一度逆向奔跑，可愛又霸氣的模樣讓趕著上班的用路人紛紛停下車來禮讓，形成一幅既溫馨又逗趣的畫面。

▲彰化市8隻鵝群集體出走逛大街。（圖／民眾提供）

這支「鵝軍團」〉在上午8點左右的上班尖峰時段突然現身中華西路，只見牠們伸長脖子、扭著屁股，整齊地沿著路邊前進，還不時左右張望，彷彿在確認路況。當遇到來車時，鵝群依然不慌不忙，以悠閒的步伐穿越馬路，逼得機車和汽車駕駛全都停下等待，等到牠們安全通過後才繼續前行。

▲彰化市8隻鵝群集體出走逛大街。（圖／民眾提供）

更令人莞爾的是，這群鵝走著走著竟突然轉向，開始沿著馬路逆向奔跑，一路朝著國道1號彰化交流道方向前進。沿途車輛見狀紛紛減速閃避，形成難得一見的「鵝優先」特殊交通景象。有目擊駕駛笑稱，「這群鵝根本自帶行人優先權，比人類過馬路還霸氣！」

影片被分享至臉書社團「彰化大小事」後，立即引發網友熱烈討論。有人幽默猜測：「該不會是附近燒鵝店的員工集體罷工？」、「這些鵝是在抗議伙食太差才離家出走嗎？」也有網友認真提醒：「馬路如虎口，快回家！不然可能變成桌上佳餚啊！」還有網友建議：「政府應該考慮設置專用的動物專用斑馬線了！」這群鵝的出現，已成為彰化市民茶餘飯後的有趣話題。

▲彰化市8隻鵝群逆向行走大馬路。（圖／民眾提供）