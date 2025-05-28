麥當勞端午節豪撒「9大優惠券」　大薯買1送1、麥香雞免費送

▲麥當勞APP祭出端午節優惠活動。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

迎接端午假期，麥當勞全球版APP祭出專屬任務「麥粉翻翻卡」，限時4天豪撒「4大夯品買1送1券」，還有麥克雞塊、麥香雞免費送等5大好康，5月29日起開跑。

麥當勞全球版APP推出端午限定「麥粉翻翻卡」會員專屬任務，祭出「4塊原味麥克雞塊」、「大薯」、「豬肉滿福堡」、「OREO冰炫風」買1送1，還有「買火腿蛋堡送4塊原味麥克雞塊」、「買豬肉蛋堡送4塊原味麥克雞塊」、「買超值全餐送麥香雞」、「買超值全餐送麥香魚」、「買超值全餐送麥脆雞腿1塊（原味／辣味）」一共9大優惠券。

「麥粉翻翻卡」活動每帳號每日可參加1次，5月29日起至6月1日限定4天開跑。

▲頂呱呱3大端午組合優惠下殺79折起。

頂呱呱至6月1日也祭出3大端午節組合優惠狂殺79折起，有「端午呱包狂歡桶特價499元」，內含呱呱包4顆+原味雞腿2隻+原味炸雞2隻+地瓜薯條1份+1.25L可樂1瓶；「呱包雪泥輕食餐特價129元」，內含呱呱包1顆+地瓜薯條1份+中杯紅茶雪泥1杯；「呱包雙吃組特價109元」，內含呱呱包2顆，提醒桃機、松機、南港LaLaport不適用此優惠。