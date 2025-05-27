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TPASS優惠不中斷「交通部再補助363.8億元」　續推至118年

▲▼TPASS行政院通勤月票。（圖／行政院提供）

▲TPASS通勤月票。（資料圖／行政院提供）

記者李姿慧／台北報導

TPASS優惠不中斷，公路局今（27日）晚間宣布，交通部已爭取363.8億元預算續推TPASS，該預算自明年執行至118年。

為實現交通平權與永續移動目標，交通部112年至114年以疫後特別預算積極推動TPASS通勤月票，交通部表示，為持續推動TPASS公共運輸優惠政策，交通部已於114年2月3日向行政院提報「TPASS行政院通勤月票執行計畫(115-118年)」預算共計363.8億元持續推動。

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公路局另表示，有關TPASS預算為計畫型補助款，與一般性補助款無關，台北市政府表示明年TPASS補助預算恐無著落一事，公路局曾於114年5月22日回文台北市政府表示仍將持續推動並刻正爭取行政院預算中，如計畫奉核後將再通知地方政府後續推動內容與方式。

公路局指出，TPASS月票為實現交通平權與永續移動目標之重要政策，自政策推動以來，已有1,453萬人次加值購買TPASS月票方案、超過20萬人登錄參與TPASS 2.0公共運輸常客優惠，113年公共運輸運量亦較111年成長27.4%，未來也會持續精進政策及研議更為多元之優惠措施，持續提升公共運輸使用率。

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關鍵字：

交通部TPASS公共運輸月票優惠，公路局

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