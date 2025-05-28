帥真的能當飯吃！景區徵「陽光帥氣大男孩」　月薪12萬不求學歷

▲過去歡樂谷集團就曾在天津、深圳等地的園區公開徵求顏值擔當，男女皆可。（翻攝小紅書）

圖文／鏡週刊

大陸河南洛陽的重渡溝風景區近期在官方粉專發出一則徵才公告，開出月薪3萬元人民幣（約新台幣12萬元），尋找「陽光帥哥NPC」，只要18至28歲、外型陽光帥氣、體力佳、拍照技術不錯，還得具備「社牛天花板」等級的社交能力：敢講、愛互動、能與陌生人輕鬆聊天。消息一出迅速在網路上掀起熱烈討論。

公告內容以「月薪3萬（人民幣）尋找當代潘安」為題，強調不設學歷門檻，主要工作就是在園區內與遊客拍照互動、創造話題。重渡溝園方人員也證實這則招募資訊屬實，並表示目前已經收到大量應徵資料，除了素人帥哥踴躍報名，還有不少網紅默默投遞履歷。

▲公告內容以「月薪3萬（人民幣）尋找當代潘安」為題，徵陽光帥氣大男孩。（翻攝微博）

不少網友驚呼「帥真的能當飯吃」「顏值就是生產力」，也有人認為這其實是為了炒話題、博取網路聲量。不過，這類「高顏值NPC」的徵才方式，近年來在大陸觀光圈越來越常見。像是歡樂谷集團就曾在天津、深圳等地的園區公開徵求顏值擔當，男女皆可，只要擁有強烈鏡頭感與社交能力。

其實河南為了拚觀光早已不手軟。去年新鄉曾出動185位身穿漢服的帥哥在火車站迎賓；焦作雲台山與八里溝景區也安排身材精壯的古裝男演員，在雪地中拍攝宣傳片。洛陽龍門高鐵站甚至有身穿金甲的武士向遊客高喊：「神都洛陽恭迎公主殿下回城！」創造大量話題。

當時就有網友戲稱「哈爾濱：主打真誠對待全中國；河南：主打美男色誘全中國。」

▲河南為了拚觀光不手軟，早有出動猛男前例。（翻攝自微博）



更多鏡週刊報導

「本來想當個有男子氣概的人」 47歲雙寶爸意外踏入美少女變裝世界

京都天然紀念物！ 坂本龍馬傳說中的850年神木倒了

驚覺78歲老母在做詐騙！ 兒大義滅親告知受害人「我媽在騙妳」