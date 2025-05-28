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京都天然紀念物！　坂本龍馬傳說中「850年神木」倒了

京都天然紀念物！　坂本龍馬傳說中的850年神木倒了

圖文／鏡週刊

日本京都市中京區的武信稻荷神社，日前發生一起古樹倒塌事件。這棵被指定為市級天然紀念物、擁有約850年歷史，當地人尊為「神木」的榕樹於24日中午突然倒下，所幸現場無人，未造成人員傷亡。

根據神社說法，這棵榕樹高約23公尺、幹圍約4公尺，不僅被列為京都市天然紀念物，更與幕末志士坂本龍馬有著傳說淵源。據稱坂本龍馬曾在動盪時期，為向妻子楢崎龍報平安，在樹幹上刻下「龍」字，成為地方津津樂道的歷史軼事。

事故發生24日上午11點半左右，神社境內突然傳出劇烈聲響，工作人員發現榕樹在距地約4公尺處斷裂，倒向本殿，造成屋頂毀損，樹枝掉落也衝擊地面石板。原訂舉行的巫女體驗活動因此取消，幸好當時神社內並無訪客。

該處神職人員表示，雖然失去這棵陪伴大家數百年的老樹令人不捨，但也慶幸沒有造成人命傷害，「這或許是神木最後的守護」。目前神社方面正評估保留樹根及部分樹幹的方式，希望能讓後人繼續記住這段與歷史人物相關的文化記憶。

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