屋子漏水要整修　老翁「信封塞5千」求速審...代價罰10倍

▲老翁為了改善住處漏水情形，企圖行賄審照公務員，獲緩起訴處分。（示意圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

台北市80歲的林姓老翁住處有漏水問題，向建管處申請施工整修解決，但是老翁等了2個禮拜就不耐煩，為了加快審核速度，偷偷在申請補件時塞了1個裝有5千元現金的信封袋，承辦人發現後通報政風處，林姓老翁坦承企圖行賄，台北地檢署16日依不違背職務行為行賄罪，處分林姓老翁緩起訴，條件是支付公庫5萬元。

檢察官調查，林姓老翁兒子名下的房子位於萬華區艋舺大道巷弄內，2023年間為了漏水問題，經協調鄰居同意後，交由林姓老翁代替鄰居，在9月22日向建管處遞件，申請在鄰居的頂樓平屋頂建造斜屋頂，以解決漏水問題，案件分由違建查報隊工程員承辦。

林姓老翁一邊等待審核，一邊透過管道尋求地方民代轉達希望快點開工的訴求，最後乾脆在10月6日以「補件」為由，把裝了5張1000元鈔票的信封，夾藏在補件資料內，送到建管處違建查報隊辦公室，因為案件根本不需補文，承辦員收件後沒有察看，直到10月24日要送出審核通過公文的時候，才發現這個信封。

案經政風室通報廉政署調查，林姓老翁坦承為了加速審核程序所以送錢，檢察官考量林姓老翁坦承犯行，深具悔意，依《刑法》57條規定及維護公共利益，給予緩起訴處分，處分期間1年，林姓老翁需支付公庫5萬元。