他轟水電師傅大尾　「1句話術」拉高報價！全場炸鍋：真的做不完

▲原PO認為，水電師傅越來越大牌。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

「水電師傅是不是都很大尾？」一名網友抱怨，找師傅處理漏水或電錶問題，對方常用「我再聯絡你」來敷衍，三催四請才願意來。他懷疑這是故意讓案主越來越急、方便抬高報價的話術。文章引發網友炸鍋，「直接放我鴿子的」、「親戚做水電的，真的做不完，10年前就開始挑客人了，不熟、難搞的都不接」。

一名網友在PTT表示，家裡出現漏水、電表故障時要找師傅來維修，明明只是想約個時間，對方卻一句「等我會再聯絡」就沒下文，最後只能再次打電話三催四請。

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原PO質疑，師傅講出再聯絡的話，根本只是話術，故意拖時間讓對方需求越來越急迫，增加自己能拉高報價的手段而已。對此，原PO好奇拋問「現在水電師傅是不是都很大尾？」

底下網友也直呼，「我找的水電師傅也是很跩」、「水電問題真的很難處理，很多家水電行打過去都要等好幾天」、「還遇過約好時間、價錢估1萬多，後面直接放我鴿子的」、「很缺人 我家的遮雨棚等半年才排到」、「現在職訓局一堆人報名學水電，報價也很誇張，一件案子從1萬報到3萬」。

其他人則反駁解釋，「人家工做不完，不爽自己做」、「多問幾家」、「沒人想做家庭水電 一來被拗價格，又要碰到看個影片就自以為是專家的那邊靠腰」、「沒辦法...現在願意做水電工的年輕人很少，都剩老師傅了」、「1.真的忙、2.小問題賺不了多少錢又花時間」、「我親戚做水電的，真的做不完，10年前就開始挑客人了，不熟、難搞的都不接」、「出一趟按照里程一筆基本費，工錢+材料+技術諮詢各一筆，沒電梯再一筆，師傅絕對急件處理」、「沒人要當師傅，小案子根本懶得接」。