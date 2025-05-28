　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

看直播下單40萬珠寶　他約面交仍上當！詐騙手法曝光

記者黃翊婷／綜合報導

一名網友在臉書看到販賣寶石的直播，心動之下便買了好幾件珠寶，交易金額將近40萬元，賣家堅持面交，說這樣比較有保障，沒想到見面之後，賣家只給予2張提貨單並向他收取款項，後來因為遲遲沒有收到包裹，他這才驚覺被騙。

▲▼ 珠寶店,首飾。（圖／CFP）

▲受害網友透過臉書直播購買珠寶，雙方相約面交，卻還是被騙了。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

內政部警政署165打詐儀錶板近日公布一起案例，受害網友提到，當時他在臉書偶然看到一個粉絲專頁正在直播，畫面上有許多玉石、寶石、戒指、手鐲，直播主不斷強調這些珠寶都是限量的真品、不少忠實粉絲都是回頭客等等，他原本還有點戒心，但看到留言區有很多人留言「已下單」、「收到了，很漂亮」，便動搖了。

受害網友私訊粉專管理員詢問購買流程，對方親切提供VIP優惠價格，他選購了好幾件珠寶，交易金額將近40萬元；接著，賣家以珠寶貴重為由，堅持要面交，並聲稱這樣對買賣雙方都有保障，他也可以親眼檢查商品，他覺得這樣的說法很合理，於是答應面交。

然而，受害網友說，雙方碰面之後，賣家聲稱珠寶要過幾天才能從保險箱取出，要求他先繳交部分款項，再當場給他一張提貨單；幾天之後他們又約見面，賣家還是沒把珠寶帶來，同樣給了一張提貨單，並向他收取剩餘款項，離開前還再三保證「本周一定出貨」。

可是受害網友等了很多天都沒有收到任何包裹，訊息也沒有再收到任何回覆，這才驚覺遇到詐騙。

警方表示，這類型的詐騙手法都是由假直播主要求面交取款，並拖延出貨，只將提貨單交予買家，等到錢入手了，他們就會迅速封鎖買家，民眾若有網路交易需求，請透過合法的第三方平臺才有保障，購物前也可以上經濟部商業司網站，查詢商家是否有合法登記與營業執照，避免受騙。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
589 3 5721 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／台股2檔上演爆量秀！　數度亮燈漲停
樂天女孩「當富商囂張小三」　律師再爆線索：她根本不怕公開
國台辦發聲「歡迎館長」！　痛批八囧「宵小之輩」將終生追責
控Andy劈腿！　家寧「默默1舉動」被抓包
快訊／遭爆組極樂砲兵團　「型男里長」發聲
碎屍魔現況曝！　住3人房淡定如渡假

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

大學教授遭爆射後不理害懷孕　清秀前女友認了「被分手求復合」

台東女疑獨自離家後失聯！親友哽咽曝她「常記憶混淆」：情況堪憂

參觀完養老院！彰化阿北離奇失蹤　赤腳趴樹林被尋獲

警方眼中的碎屍魔張介宗：一般老頭　超冷靜最常講「不知道」

投資變詐財！男信「愛美公司」險噴31萬　士林警急衝銀行攔詐

看直播下單40萬珠寶　他約面交仍上當！詐騙手法曝光

李俊俋濫用公務車接送愛犬、取餐　國民黨赴北檢告發貪污侵占

從土地到女裝全都有！士林分署「123聯合拍賣會」6/3登場

嫌教書賺太少！尼國男不當英文老師改種大麻　LINE團購對話曝

失控片！基隆台2線轎車撞護欄翻覆掃到油罐車　駕駛酒駕慘了

林俊傑伴舞摔落升降台　他中斷演唱..緊急扶起

慶生服裝主題「長輩感」 蓮花蠟燭全場爆笑

【霸氣搶帳單】粉絲吃飯巧遇李多慧！她掏卡請客羨煞一票人

不相信爸爸年輕時的魅力 直到看到照片

舒淇早起補妝好厭世　公開食量驚呆大家

【溫馨可愛的突襲‍】阿公阿婆悄悄出現！孫女反應超Ｑ

【我才是第三者QQ】看到爸爸來接！女兒秒舉雙手燦笑媽媽傻眼

【確定不是考場？】賣場車道窄到懷疑人生？　網笑：適合當機車路考場

【真的是怎麼辦啦！】李多慧可愛奶音唱中文歌❤️

【默契的擊掌】領完餐弟弟突然伸手！店員秒get到

大學教授遭爆射後不理害懷孕　清秀前女友認了「被分手求復合」

台東女疑獨自離家後失聯！親友哽咽曝她「常記憶混淆」：情況堪憂

參觀完養老院！彰化阿北離奇失蹤　赤腳趴樹林被尋獲

警方眼中的碎屍魔張介宗：一般老頭　超冷靜最常講「不知道」

投資變詐財！男信「愛美公司」險噴31萬　士林警急衝銀行攔詐

看直播下單40萬珠寶　他約面交仍上當！詐騙手法曝光

李俊俋濫用公務車接送愛犬、取餐　國民黨赴北檢告發貪污侵占

從土地到女裝全都有！士林分署「123聯合拍賣會」6/3登場

嫌教書賺太少！尼國男不當英文老師改種大麻　LINE團購對話曝

失控片！基隆台2線轎車撞護欄翻覆掃到油罐車　駕駛酒駕慘了

試開箱／回歸香水本質！不用管成本、只需揮灑創意的藝術香氛殿堂

遭傳被永野芽郁劈腿！金武俊《新聞主播》戲份消失…生日照引揣測

看台大毒梟案！她驚覺「最荒謬1點」　網爆感慨：聰明的混蛋

台東女疑獨自離家後失聯！親友哽咽曝她「常記憶混淆」：情況堪憂

食藥署拚本周內解快篩荒　每周60萬劑「連鎖超商、藥局」優先鋪貨

感受雨都「騎樓咖啡」氛圍　基隆不限時寧靜小店60元就能喝一杯

信用管制尚未鬆綁　永慶提醒：當心「借人頭」衝高房貸毀信用又賠房

樂天3女孩否認！網瘋猜啦啦隊小三　李怡貞再揭她2惡狀：留各種足跡

現成包租公！　高雄「金融街」滿租6套房二拍底價1096萬

演2台劇「婚姻都出狀況」　謝盈萱分析《忘了我記得》程樂樂全說了

問路人「先動是同性戀」結果自己先動XD

社會熱門新聞

荒淫里長砲兵團！　「群組極樂照」流出

新北「型男里長」組極樂砲兵團　上空辣妹照流出

小琉球女客民宿洗澡遭偷拍　警方證實了

新北「型男里長」荒淫砲兵團　越南天天叫小姐

海軍艦長帶酒醉女下屬開房　性侵未遂二審判4年半

獨／特斯拉跑Uber養2娃　高保費逼單親爸「裸奔」上路

新北「荒淫里長」最愛龍宮多人亂鬥　價格曝光

柯文哲等4被告已被羈押近9個月！北院裁定延押

女高中生遭撞倒性侵　男認了仍判無罪定讞

台大毒販「黑吃黑」內幕！　炫富被駭改勒索暗網

記憶卡變失憶卡！進口偽造中國貨網路賣

獨／補助你上路卻沒保險　電動車政策變相「養套殺」

店員苦勸是詐騙　他執意要寄下場慘了

台大毒梟「父母自幼離異」　母涉洗錢

更多熱門

相關新聞

台南女北上提行李領百萬訂喜酒　警拆穿騙局

台南女北上提行李領百萬訂喜酒　警拆穿騙局

北市1名女子日前拖著行李到中國信託要提款百萬元，行員關心提問用途，女子表示從台南北上，要領錢支付酒席費用，但追問之下才知道連宴客餐廳都還沒決定，行員認為女子可能遭詐騙，立刻通知警方到場，經查女子網戀男友，1年多來連面都沒見過，對方曾經多次邀約女子投資，員警立刻告知是場「空包戀愛」。

車手賺2千賠73萬　還要坐牢2年4個月

車手賺2千賠73萬　還要坐牢2年4個月

店員苦勸是詐騙　他執意要寄下場慘了

店員苦勸是詐騙　他執意要寄下場慘了

台東檢警政攜手抗「地面師」　講座揭密詐騙伎倆

台東檢警政攜手抗「地面師」　講座揭密詐騙伎倆

銀行領裝潢款！行員「惹火阿伯」全場反力挺

銀行領裝潢款！行員「惹火阿伯」全場反力挺

關鍵字：

詐騙

讀者迴響

熱門新聞

男閨蜜范成章無奈發聲「都有付錢」

家寧男閨蜜范成章遭爆「離婚有小孩」

家寧男閨蜜身份起底

更猛雨彈襲全台！2天降雨高峰紫爆區曝

陳傑憲俚語玩笑遭炎上　深夜發文致歉

荒淫里長砲兵團！　「群組極樂照」流出

新北「型男里長」組極樂砲兵團　上空辣妹照流出

劉畊宏副業猛蹭周杰倫「1天爽賺3億」！遭杰威爾切割

劉畊宏債留台灣「9年欠700萬不還」！黑料全被挖

陳傑憲「某就要照三頓揍」深夜道歉　辣妻丟警告

Andy反擊家寧遭出征！大量外國人用中文狂罵

八炯曝中共統戰官員錄音　館長回應了

快訊／韓69歲國民演員崔廷宇離世

快訊／8級強風擴大　午後加劇「全台雨最多」時間曝

一家3口全患癌症！醫嘆「是省出來的」

更多

最夯影音

更多

林俊傑伴舞摔落升降台　他中斷演唱..緊急扶起

慶生服裝主題「長輩感」 蓮花蠟燭全場爆笑

【霸氣搶帳單】粉絲吃飯巧遇李多慧！她掏卡請客羨煞一票人

不相信爸爸年輕時的魅力 直到看到照片

舒淇早起補妝好厭世　公開食量驚呆大家

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面