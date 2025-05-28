看直播下單40萬珠寶　他約面交仍上當！詐騙手法曝光

記者黃翊婷／綜合報導

一名網友在臉書看到販賣寶石的直播，心動之下便買了好幾件珠寶，交易金額將近40萬元，賣家堅持面交，說這樣比較有保障，沒想到見面之後，賣家只給予2張提貨單並向他收取款項，後來因為遲遲沒有收到包裹，他這才驚覺被騙。

▲受害網友透過臉書直播購買珠寶，雙方相約面交，卻還是被騙了。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

內政部警政署165打詐儀錶板近日公布一起案例，受害網友提到，當時他在臉書偶然看到一個粉絲專頁正在直播，畫面上有許多玉石、寶石、戒指、手鐲，直播主不斷強調這些珠寶都是限量的真品、不少忠實粉絲都是回頭客等等，他原本還有點戒心，但看到留言區有很多人留言「已下單」、「收到了，很漂亮」，便動搖了。

受害網友私訊粉專管理員詢問購買流程，對方親切提供VIP優惠價格，他選購了好幾件珠寶，交易金額將近40萬元；接著，賣家以珠寶貴重為由，堅持要面交，並聲稱這樣對買賣雙方都有保障，他也可以親眼檢查商品，他覺得這樣的說法很合理，於是答應面交。

然而，受害網友說，雙方碰面之後，賣家聲稱珠寶要過幾天才能從保險箱取出，要求他先繳交部分款項，再當場給他一張提貨單；幾天之後他們又約見面，賣家還是沒把珠寶帶來，同樣給了一張提貨單，並向他收取剩餘款項，離開前還再三保證「本周一定出貨」。

可是受害網友等了很多天都沒有收到任何包裹，訊息也沒有再收到任何回覆，這才驚覺遇到詐騙。

警方表示，這類型的詐騙手法都是由假直播主要求面交取款，並拖延出貨，只將提貨單交予買家，等到錢入手了，他們就會迅速封鎖買家，民眾若有網路交易需求，請透過合法的第三方平臺才有保障，購物前也可以上經濟部商業司網站，查詢商家是否有合法登記與營業執照，避免受騙。