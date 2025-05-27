呱吉「不喜歡林昶佐」被私下說壞話：偶包太重把人分酷、遜兩類

▲前立法委員林昶佐、網紅「呱吉」邱威傑。（組圖／記者屠惠剛攝、記者李毓康攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

網紅「呱吉」邱威傑在最新一集直播節目中，透露自己對前立法委員林昶佐擔任芬蘭外交代表的看法。呱吉提到，過去幫忙林昶佐卻換來「這個呱吉我覺得不好」的評價，讓他對林昶佐感到不滿，事後也不想提供幫忙，但也不覺得林是壞人。

呱吉在直播中表示，2019年的一次飯局事件，當時他雖未在場，但得知有人在席間問「呱吉是不是好人」，而林昶佐並未替他辯護，反而是否定。事後，他在林昶佐罷免時幫忙，陪對方掃街、記者會背書，甚至是直播節目都到場參與，因為他認為該幫就是要幫。

他提到，某次大港開唱前，有政治人物幫他跟林昶佐要票，當下林回「這我沒辦法」，事後卻被呱吉發現有部分政治人物參加音樂祭，「我就問XXX都是會買票去看大港開唱的人嗎？」，此舉進一步加深了兩人之間的隔閡。

儘管如此，呱吉在節目中指出，林昶佐被任命為芬蘭外交代表並不奇怪。他認為，林昶佐過去在國際人權組織的工作，以及閃靈樂團與北歐重金屬音樂的深厚連結，都是他適合此職位的重要原因。

呱吉提到，芬蘭是重金屬音樂人口比例最高的國家，而林昶佐的音樂風格與北歐文化相符，能拉近台灣與芬蘭的交流。他甚至透露，《紐約時報》曾在報導中正面評價此任命，認為美國媒體的觀點值得參考。

對於網路上部分批評聲浪，呱吉直言，這些人只是單純不爽林昶佐獲得政治上的好處。他呼籲大家不要因個人情感而失去理智，應以公平的態度看待此事。他也強調，台灣是一個階級流動性高的社會，只要有能力，任何人都有機會挑戰重要職位。

然而，呱吉並未掩飾自己對林昶佐的不滿。他認為林昶佐偶包（形象包袱）太重，過於重視外在形象，導致在社交場合中容易將人分為「酷」或「遜」的兩類。他直言，林昶佐心裡可能認為自己屬於「遜」的一方，因此對他不加重視。

即便如此，呱吉表示，未來若有共同目標，他仍願意與林昶佐合作，但不會再嘗試建立私人友誼。他坦言，自己忍了多年，現在決定不再隱忍，並希望未來能更坦率地表達自己的感受。

節目尾聲，呱吉感謝那些曾給予他人生挫折的人，包括館長和林昶佐。他希望再過20年，大家能放下過去的恩怨，共同坐下喝一杯。