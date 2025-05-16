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17人躲菲律賓搞愛情詐騙　月租15萬住別墅！還有佣人、司機

▲▼刑事局國際科與菲國警方逮捕17台人，在菲律賓組詐騙機房。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲刑事局國際科與菲國警方逮捕17台人，在菲律賓組詐騙機房。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

刑事局國際刑警科掌握有詐騙集團嫌犯，在被起訴後避走海外，躲到菲律賓宿霧另起爐灶，月租15萬獨棟豪宅組成詐騙機房，立即通知菲律賓海軍情報總隊、國家調查局等單位合作，在日前破獲戀愛投資詐騙機房，2年詐騙千名台人，目前正在清查被害金額，逮捕17名台灣人，甚至還請了2名菲傭以及1名司機幫傭，其中包含8名四海幫成員。

刑事局國際刑警科偵一隊分析，35歲的陳姓犯嫌在台涉及詐騙案件，在起訴前潛逃出境抵達菲律賓宿霧地區，不排除是接受詐騙集團指示赴菲籌組戀愛投資詐騙機房。

刑事局隨即與菲律賓海軍情報總隊、國家調查局等單位共同合作，雙方交換情資、跟監、埋伏蒐證，於14日下午4時許，確認詐騙機房設立在菲律賓宿霧某社區，立刻動身逮人。

菲國警方在13日會同台灣國際科刑警召開專案會議，於14日下午攻堅逮捕17名台灣人，其中包括16名男子、1名女子，其中6名男子均因詐欺遭發布通緝，現場其餘的菲律賓人皆為幫傭、司機。

台菲警方目前聯手將17人帶回相關單位偵訊，並在現場扣押18台電腦以及20台手機等證物，目前也將協調引渡回台受審時間，警方已查出，部分成員在2022年於台灣涉及詐欺案件曾被刑事局2大隊逮捕。

據悉，台菲警方睽違10年再度聯手，在宿霧山區月花15萬租下獨棟豪宅，並且還請2名菲傭負責煮飯、打掃清潔，出入代步還請司機開名車，在地生活相當豪奢。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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