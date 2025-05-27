南半球掀「迎面撞擊挑戰」風潮！　19歲少年成首名死者

▲ 近期紐澳社群媒體流行迎面撞擊挑戰，許多人因此受傷。（圖／擷取自X＠sky_rugby）

圖文／CTWANT

「迎面撞擊挑戰」（run-it-straight challenge）近期在紐西蘭、澳洲社群媒體引發熱潮，該活動參加者在沒有穿戴護具的情況下，全力衝刺後與對手相撞，仍能站立者就獲得勝利。但這種危險挑戰已造成多人受傷，近日更出現首名死者，一名年僅19歲的少年與朋友進行挑戰時，頭部受到重創，送醫宣告不治。

由橄欖球運動衍生出的「迎面撞擊挑戰」（run-it-straightchallenge），近期成為紐西蘭、澳洲社群媒體上的新風潮，吸引大批民眾參加，參加者在沒有任何防護裝備的情況下，迎面衝撞對手，仍能保持站立的人即獲勝。

外媒報導，這項挑戰極具危險性，目前已造成多人受傷。紐新蘭警方更透露，25日下午19歲少年薩特思韋特（Ryan Satterthwaite）在紐西蘭北島與朋友進行這項挑戰後，因頭部重傷送醫不治。

當地警官葛蘭森（Ross Grantham）指出，該名少年被撲倒時，頭部嚴重受傷，被朋友送往醫院後，不幸於26日去世。葛蘭森說明，這起事件純屬意外，不會被視為刑事案件，卻也突顯這種挑戰的安全隱患。

部分有組織的迎面撞擊挑戰賽甚至提供數千美元獎金，藉此吸引民眾參加，連前職業橄欖球運動員都感興趣。葛蘭森則提醒，任何考慮參與這項挑戰的民眾都應考量安全性及受傷風險。

運動神經學家皮爾斯（Alan Pearce）將這項挑戰比喻為格鬥運動，警告參與者將面臨嚴重腦震盪的風險，直言若這項挑戰繼續下去，死亡事件將再度上演。

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