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台電嘉義區處捐款敏道家園　展現企業社會責任

▲▼ 台電嘉義區處端午送暖 捐助敏道家園 傳遞節慶關懷 。（圖／台電嘉義區處提供）

▲台電嘉義區處端午送暖，捐助敏道家園傳遞節慶關懷。（圖／台電嘉義區處提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為善盡企業社會責任，落實在地關懷行動，台灣電力公司嘉義區營業處於今（27）日端午佳節前夕，由處長許墩貴親自率隊，捐助慰問金2萬元予財團法人天主教會嘉義教區附設嘉義縣私立敏道家園，以實際行動傳達節日祝福與溫暖，陪伴身心障礙朋友與照顧人員共同度過一個溫馨且充滿關懷的節日。

▲▼ 台電嘉義區處端午送暖 捐助敏道家園 傳遞節慶關懷 。（圖／台電嘉義區處提供）


敏道家園長期致力於照顧心智障礙者，提供日常生活照護、職能訓練及心理支持等多元服務，是嘉義地區重要的身心障礙福利機構之一。該機構秉持「尊重生命、全人關懷」的精神，陪伴許多院民穩定成長，重建自信與尊嚴。台電嘉義區處此次主動前往捐助慰問金，表達對家園多年來無私付出的肯定，也期盼透過拋磚引玉，引起社會各界更多關注與支持。

▲▼ 台電嘉義區處端午送暖 捐助敏道家園 傳遞節慶關懷 。（圖／台電嘉義區處提供）


許墩貴表示，電力服務無遠弗屆，台電更希望在穩定供電之外，成為地方社會的溫暖力量。每逢年節，區處同仁都積極投入關懷活動，透過實質行動傳遞愛與善意。今年端午節，特別選擇關懷敏道家園，象徵著「包粽傳情、送愛到心」的美意，也展現台電深耕地方、共好共榮的精神。


除本次捐助慰問金外，台電嘉義區處也長期參與在地各項公益活動，如弱勢家庭電力設備改善、社區節電宣導、清寒學童助學等，希望藉由資源與力量的投入，為嘉義地區注入更多正向能量。未來，台電也將持續以行動落實「取之於社會、用之於社會」的理念，串聯更多公私資源，擴大關懷層面，推動企業永續與社會共融的目標。


在端午這個象徵團圓與關懷的節日裡，台電嘉義區處透過愛心捐助，將溫暖送進敏道家園，也象徵台電作為全民企業，不僅照亮生活，更用心守護每一份需要的角落。

 
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