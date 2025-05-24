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獨／世界高中擅自停招惹怒教育部　恐被「扣減獎勵補助款」

▲▼世界高中在臉書發文，表示會依照國教署要求，停止安置學生。（圖／摘自世界高中臉書）

▲世界高中突宣布停招，教育部表示，將依法處理，若確定可扣減獎勵或補助。（圖／摘自世界高中臉書）

記者許敏溶／台北報導

新竹市世界高中日前突宣布7月底停招，更私下進行學生轉學安置計畫，但在教育部介入後，已表示會繼續辦學及停止學生安置。教育部指出，世界高中未獲同意停辦即提前召開學生轉學安置會議，已嚴重影響學生受教權，將依私校法與退場條例規定嚴正處理，可扣減獎勵補助或停止招生，若有符合退場條例狀況，將送請退審會審議討論是否列入專輔學校。

擁有53年歷史的老牌私校世界高中，因招生不如預期加上虧損原因，本月14日利用學校班親會宣布學校將在7月底停招，並宣布朝著將目前仍在校133名學生安置到其他學校方向進行，引發議論。教育部介入後，校方昨對學生與家長道歉，並宣布會依照教育部要求繼續辦學，停止學生安置輔導。

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教育部指出，世界高中在5月9日向國教署提出停辦，但所送資料未符「私立學校法」等相關規定，國教署在16日函復，不同意世界高中114學年度停辦，也未同意世界高中擅自在學期中輔導學生轉學安置至鄰近學校。

儘管世界高中昨已表示將繼續辦學，但教育部強調，考量世界高中未獲國教署同意停辦，就提前召開學生轉學安置會議，引起家長、學生不安及紛擾，已嚴重影響學生受教權益，國教署在5月16日就主動介入到校查處，並督導學校妥適處理。後續國教署將根據私校法、與退場條例等相關規定嚴正處理。

教育部指出，世界高中發生上述狀況，若經主管機關糾正或限期整頓改善，屆期仍未改善者，根據情節輕重，可停止該校部分或全部的獎勵、補助，或停止該校部分或全部班級的招生。

教育部進一步表示，國教署已經同步查核世界高中財務狀況、合格教師比率及其違反法規情節，若有符合退場條例第6條第1項規定情形（財務狀況顯著惡化，已有不能清償債務之事實或嚴重影響校務正常營運），將提送私立高級中等以上學校退場審議會審議，在2年改善期間內若未解除專案輔導學校，賸餘財產歸屬，則根據退場條例第21條規定辦理。

教育部補充說明，根據私校退場條例第21條規定，賸餘財產歸屬，依董事會決議，並報經學校法人主管機關核定，捐贈予私立高級中等以上學校退場基金、中央機關或公立學校或歸屬學校法人所在地直轄市、縣（市）。但不動產，歸屬於不動產所在地的直轄市、縣（市）。

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