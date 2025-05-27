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騎贓車撞倒女騎士　他丟包通緝犯女友跑了！涉6起竊案狼狽落網

記者陳以昇／新北報導

新北市淡水區北新路日前一名男子騎乘贓車載著女友，撞倒一名女騎士後，不但不理會她，還丟包受傷女友自己騎車落跑。警方調查，逃逸的葉姓男騎士竟是身背多起竊盜案的慣竊，而被丟包在現場的林姓女友，則是洗錢防制法通緝犯。循線在石門區逮捕葉男，林女依法解送歸案，另葉男依肇事逃逸、過失傷害、竊盜等罪嫌移送士林地檢署。

▼葉男包紗布被逮補移送 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼葉男包紗布被逮補移送，被通緝的林女手腳挫傷狼狽解送歸案，監視器拍下葉男騎贓車載林女撞女騎士，葉男金紙店偷7萬現金，葉男偷取冷氣機室外機 。（圖／記者陳以昇翻攝）

23日上午7時許，淡水區北新路傳出一起機車交通事故。警方獲報趕抵現場時，發現一名女騎士受傷倒地，疑似遭到撞擊，但肇事機車及駕駛已不知去向。警方隨後將受傷女騎士送醫。同時，警方也發現一名44歲林姓女子在現場，經查證身分，發現她竟是士林地檢署發布的「洗錢防制法通緝犯」，立即將其帶回偵辦。警方初步研判，林女應為肇事機車的乘客。

▼被通緝的林女手腳挫傷狼狽解送歸案 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼葉男包紗布被逮補移送，被通緝的林女手腳挫傷狼狽解送歸案，監視器拍下葉男騎贓車載林女撞女騎士，葉男金紙店偷7萬現金，葉男偷取冷氣機室外機 。（圖／記者陳以昇翻攝）

經進一步調閱監視器後發現，這輛肇事機車在事故發生前約10分鐘才遭竊。畫面顯示，當時47歲的葉姓男子騎乘這輛贓車載著林女，在北新路因超車不慎撞倒了這名婦人。事故發生後，葉男竟狠心將受傷的林姓女友丟包在現場，也不顧受傷婦人，自己騎車揚長而去。

警方隨即鎖定肇事逃逸的葉姓男子展開追緝。原來葉男在車禍中也受到全身多處擦挫傷，逃逸後自行前往台北市醫院包紮。同日傍晚5時許，警方在新北市石門區將他查緝到案。

初步調查，葉男是轄內惡名昭彰的慣竊，今年1月至5月間，他分別犯下3起竊盜案，竊取現金7萬元、冷氣機室外機及現金3800元，此外還涉及3起機車竊盜案。警訊後，葉男被依肇事逃逸、過失傷害及竊盜等罪嫌移送士林地檢署偵辦；而其女友林女則因洗錢防制法被通緝，一併解送歸案。

▼監視器拍下葉男騎贓車載林女撞女騎士 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼葉男包紗布被逮補移送，被通緝的林女手腳挫傷狼狽解送歸案，監視器拍下葉男騎贓車載林女撞女騎士，葉男金紙店偷7萬現金，葉男偷取冷氣機室外機 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼葉男金紙店偷7萬現金 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼葉男包紗布被逮補移送，被通緝的林女手腳挫傷狼狽解送歸案，監視器拍下葉男騎贓車載林女撞女騎士，葉男金紙店偷7萬現金，葉男偷取冷氣機室外機 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼葉男偷取冷氣機室外機 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼葉男包紗布被逮補移送，被通緝的林女手腳挫傷狼狽解送歸案，監視器拍下葉男騎贓車載林女撞女騎士，葉男金紙店偷7萬現金，葉男偷取冷氣機室外機 。（圖／記者陳以昇翻攝）

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