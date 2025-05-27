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苗栗酒駕女沒錢繳罰金被通緝　違停遭攔查狂逃！熱心男助圍捕

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗一名因酒駕繳不出罰金遭通緝的陳姓婦人，日前清晨因機車違停被眼尖警員盯上，盤查時謊報身份外，乘機拔腿就跑、在騎樓亂竄，警員追捕時恰好遇到準備上班的男騎士，熱心協助圍捕、及時壓制婦人，結束街頭追逐的驚險畫面，婦人最終也解送看守所服刑。

▲陳姓婦人酒駕繳不出罰金遭通緝，警方盤查後逃逸，熱心騎士協助圍捕歸案。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲陳姓婦人酒駕繳不出罰金遭通緝，警方盤查後逃逸，熱心騎士協助圍捕歸案。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

苗栗警分局今天說，該分局鶴岡派出所副所長彭光義，日前執行巡邏勤務時，巡經苗栗市新東街、中正路口一帶時，發現1部機車形跡可疑、而且違停在人行道，趨前攔檢盤查陳姓女騎士（43歲）。

▲陳姓婦人酒駕繳不出罰金遭通緝，警方盤查後逃逸，熱心騎士協助圍捕歸案。（圖／記者楊永盛翻攝）

警方說，彭見陳女神情異常緊張，請其提供身分證號查證，陳女隨便報出他人證號，當場被警方識破，要求帶她回派出所深入查證時，陳女發現露餡後即轉身逃跑，並沿著中正路騎樓狂奔。

彭光義騎警用機車緝捕時，陳女不時變換逃逸方向閃避，所幸遇到路過男騎士，熱心民眾協助加入緝捕，最終協助警方在文昌祠前的圍籬，壓制陳女交給警方，男騎士旋即趕緊上班。

▲陳姓婦人酒駕繳不出罰金遭通緝，警方盤查後逃逸，熱心騎士協助圍捕歸案。（圖／記者楊永盛翻攝）

警方調查，陳女因酒後駕車遭被法院判決4個月有期徒刑，但她繳不出12萬的易科罰金，3月中旬被苗栗地檢察署發佈通緝後，擔任除草工人勉強糊口。警方偵訊後將她解送檢方移送苗栗看守所服刑。

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