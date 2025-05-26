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社會 社會焦點 保障人權

精舍虐死人王薀求交保100萬　女徒大喊「我沒罪」嗆檢找人頂罪

記者黃哲民／台北報導

作家王蕰（本名王江鎮）領導的宗教團體，被控去年（2024年）以集體批鬥等十大酷刑，虐死記帳出錯的蔡姓女信徒，引爆震驚社會的精舍命案，王薀與藝人信徒李威共13人被起訴涉犯傷害致死等罪嫌，在押的王薀及3名核心女信徒今（26日）被台北地院提訊，王薀表示願付100萬元交保、並佩戴電子手環或電子腳鐐防逃；女信徒梁碧茵批檢方入人於罪，律師加碼稱檢方醜化良善的共修團體。法官諭知評議後擇期裁定4人是否延押。

▲▼北市精舍命案在押被告王薀（本名王江鎮）與核心女信徒之一的游秀鈴，今（26日）被台北地院提訊召開延押庭，訊後先還押。（圖／記者黃哲民攝）

▲北市精舍命案在押被告王薀（前右2，本名王江鎮）與核心女信徒之一的游秀鈴（左），今（26日）被台北地院提訊召開延押庭，訊後先還押。（圖／記者黃哲民攝）

梁碧茵與另2名在押女信徒幹子昀（「幹」做姓氏讀音同韓）、游秀鈴，被視為王薀身邊的核心信徒，和王薀在偵查期間均被羈押禁見，今年（2025年）3月6日起訴移審、隔天（7日）裁定續押至今，本次押期將在下月（6月）6日到期。3女今出庭都否認對蔡女施暴、請求別延押。

梁女庭訊先稱想向蔡女家屬道歉，自稱與蔡女為認識逾20年的同修，自責沒及時發現蔡女身體異狀，當下沒想過蔡女會死，她絕無傷害蔡女的動機與行為、不知蔡女為何受傷。

▲▼北市精舍命案在押被告王薀（本名王江鎮）與核心女信徒之一的游秀鈴，今（26日）被台北地院提訊召開延押庭，訊後先還押。（圖／記者黃哲民攝）

▲精舍命案在押被告王薀（本名王江鎮）今（26日）被台北地院提訊召開延押庭，訊後還押，法警護住他以防淋雨滑倒。（圖／記者黃哲民攝）

梁女接著口若懸河，痛批檢方起訴她的邏輯，跟當年含冤而死的江國慶案有何差別，蔡女生命當然可貴，「難道檢察官就可主觀認定、找人頂罪嗎？」她深感檢察官「權力至大，宛如上帝，可不遵守無罪推定原則，任意入人於罪」。

梁女話鋒犀利、口條穩健，法官幾次提醒她今天僅調查有無延押必要、非辯論案情，她堅稱「我沒有犯罪！檢察官用不實證據，入我於罪！」辯護律師團接手，稱蔡女死因甚至死亡時間仍待查明，未必遭受重大肢體暴力或凌虐喪命。

律師團強調本案被告信徒、包括藝人李威（本名李翊瑋）證稱，蔡女抵達「研討」會場時臉面已帶傷、戴墨鏡遮掩，梁女在同修中與蔡女感情最好，當下僅扶著蔡女要她快道歉了事，律師團高度懷疑梁女原可獲不起訴，是「上面」要檢方起訴。

律師批檢方「醜化、魔化一個良善的共修團體」，把宗教團體說成犯罪組織，本案其實「就是個意外，造成被害人不幸離世」，律師更喊話梁女很可能判無罪，屆時若有刑事補償，法官可能被追究疏忽裁定羈押的責任，請法官莫幫檢方用串證之虞延押梁女，以免斲傷司法公正。

梁女順勢再批檢方部分起訴內容「是謊言」，法官反覆確認「要這樣寫進筆錄嗎？」她讓步改成「不是事實」，仍堅稱蒙受「巨大冤屈」，繼續羈押會傷害她的防禦權，請給她公平機會為自己平反。律師表示梁女可提出30萬元到50萬元保證金，也願受科技設備監控防逃。

▲▼北市精舍命案在押被告王薀（本名王江鎮）與核心女信徒之一的游秀鈴，今（26日）被台北地院提訊召開延押庭，訊後先還押。（圖／記者黃哲民攝）

▲游秀鈴（右）是王薀（本名王江鎮）的核心女信徒之一，今（26日）被台北地院提訊召開延押庭，訊後先還押。（圖／記者黃哲民攝）

幹子昀應訊稱沒人可違抗王薀命令，她僅扮演王薀跟信徒間傳話角色，希證明自己清白，願提出30萬元保證金並接受科技設備監控。法扶指派給游秀鈴的律師說游女家貧沒錢交保，請求責付給她阿姨同住，若仍延押，希望解除禁見。

王薀最後應訊，透過辯護律師團表示，蔡女可能長時間待在空調故障的精舍內，死於中暑引發的急性腎衰竭，因蔡女個性剛強不求助而引發憾事，並非如法醫鑑定認為遭眾人體罰、引發橫紋肌溶解症喪命。

辯護律師指無人證稱王薀下令體罰蔡女，王薀離開現場時，蔡女還活著，有待法醫日後作證查明死因，同案被告的信徒們均具結證稱「研討」蔡女過程，若翻供將受偽證罪處罰，王薀都無從串證，檢方蒐證完備起訴，也無滅證之虞。

律師更說王薀案發後5個月才到案，要串證早就勾串完畢，講完覺得不夠精準，趕緊補一句「倘若要勾串的話」，並強調王薀無延押必要、請准交保，絕不接觸、騷擾同案被告與證人，若交保100萬元「王薀可接受」，也願佩戴電子手環或電子腳鐐防逃。被問到在押期間身體狀況，王薀說沒大問題，「只有睡覺不是很安穩」。

▲▼李威與王薀因涉嫌精舍命案遭檢察官提起公訴。（圖／記者黃宥寧、劉昌松攝）

▲藝人李威（左，本名李翊瑋）追隨王薀（右）習佛，也捲入精舍命案被起訴。（資料照／記者黃宥寧、劉昌松攝）

檢方建請延押禁見王薀4人，因王薀地位崇高、要求信徒做偽證「易如反掌」，且事證顯示蔡女被要求每天做400次到500次五體投地的大禮拜，之後再遭信徒集體「研討」批鬥，是壓垮駱駝的最後一根稻草。

檢方喊話律師團別情勒法官會判無罪會有國賠，更別曲解卷證內容，故意淡化蔡女死於不明原因的意外，王薀更把責任推給「女生之間愛吵架」，顯見毫無上師風範。王薀的律師團反擊檢方以偏概全、漠視人權與法治。法官制止雙方鬥嘴，諭知評議後裁定是否延押。

本案源於退休追隨王薀修習佛法的50多歲蔡女，疑因記錯帳害王薀損失數百萬元，連續多日被信徒公審、每天做五體投地的「大禮拜」400到500次懺悔，去年7月23日深夜10點多，蔡女從平日居住的北市瑞安街精舍，被叫到附近1家「水月草堂」茶館內，以「研討」之名遭幹子昀等多名信徒集體批鬥，不停起身 、下跪，外加推拉、踹踢與辱罵，蔡女受虐3個多小時，隔天（24日）凌晨1點多昏迷。

王薀在蔡女倒地前已先離開現場，信徒七手八腳將蔡女用膠帶綁在手推車上，覆蓋透明雨衣，在颱風夜中由精舍住持吳慧珠與信徒姜芃妤、李淵源推回精舍，上午10點多發現蔡女斷氣，報案謊稱不明原因死亡，警方見蔡女遺體滿布瘀傷，報請檢方指揮偵辦，查出這起駭人的精舍命案，依傷害致死、強制等罪嫌起訴王薀、幹子昀與李威共13人，將由國民法官參審。

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